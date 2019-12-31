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Twitter hesabında açıklamalarda bulunan Bülent Arınç, damadı Ekrem Yeter'in yargılanmasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın "Ekrem Yeter ile ilgili bizim açımızdan o dosya dolu dolu bir dosyaydı. Mahkeme beraat kararı verdi. Biz onu istinafa götürdük, kararın bozulacağını düşünüyorum. Dosyada ciddi deliller vardı" sözlerine yanıt verdi.

Açıklamanın "haysiyet cellatlarına malzeme verdiğini" öne süren Arınç, "Siz yargıyı ve adaleti temsil ediyorsunuz. Adli konu üzerinde isim ve olay zikrederek sübjektif görüş beyan edemezsiniz" dedi.

İki buçuk yıl süren davanın usul ve yasaya uygun devam ettiğini ve halen kesinleşmemiş bir yargı kararı olduğunu kaydeden Arınç, açıklamaların yargılama sürecini etkilemeye yönelik olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.