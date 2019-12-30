Başsavcıdan 'Arınç'ın damadı' açıklaması

Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'in FETÖ'den yargılandığı davada beraat almasına ilişkin açıklamada bulundu. Kocaman, "Ekrem Yeter ile ilgili bizim açımızdan o dosya dolu bir dosyaydı. Mahkeme beraat kararı verdi. Karara itiraz ettik ve bozulacağını düşünüyorum" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, gazetecilerle bir araya gelirken, devam eden davalar ve soruşturmalar hakkında gazetecilere bilgi verdi.

Ankara Başsavcılığı’na 2019 yılında gelen dosya sayısının 228 bin 788 olduğunu söyleyen Kocaman, karara bağlanan dosya sayısının ise 238 bin 434 olduğunu söyledi. Kocaman dosyaların; 7 bin 454'ünün terör ihbarı ile bin 540 soruşturma açıldığını, 4 bin 142 ihbar için de soruşturma açılmadığını söyledi. 32 dosyanın birleştirildiğini belirten Kocaman, 7 bin 505 dosyanın terörle ilgili sonuçlandırıldığını belirtti.

ANKARA'DA RÜŞVET İDDİASI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile eski CHP'li Sinan Aygün arasında yaşanan rüşvet tartışmasına ilişkin açıklama yapan Başsavcı Kocaman, "Suç duyuruları var. Soruşturmalar başladı. Şu ana kadar soruşturma izni istenmedi. İstenip istenmemesi değerlendirilecek. Soruşturma izni istenmesine gerek yok. Genel hükümlere tabi" ifadelerini kullandı.

FETÖ DAVALARI

FETÖ davaları konusunda, "İyi bir noktaya geldiğimizi düşünüyoruz" diyen Yüksel Kocaman, "15 Temmuz davalarının bir kısmı ilk derece mahkemelerde sonuçlandı. FETÖ'nün yüzde 100 temizlendiğini kimse iddia edemez. Operasyonel güçlerinin kalmadığının düşünüyoruz. Hayati bir mücadele. Örgüt ortadan kaldırılmadığı sürece tehdit devam eder. Hem milletimiz hem de Türkiye adına. Hiç bir değerleri yok. Bunlar bukalemun gibi" dedi.

Ankesör soruştumaları hakkında konuşan Kocaman, "2019’da 77 operasyon yapıldı. 6 bin 906 kişi hakkında soruşturma açıldı. 2 bin 765 şüpheli gözaltına alındı, bin 107 şüpheli tutuklndı, bin 638 kişi için adli kontrol kararı alınırken, 337 şüpheli firari, 35 şüpheli de teslim oldu, 754 kişi ise etkin pişmanlıktan faydalandı" dedi.

ByLock operasyonları hakkında konuşan Başsavcı Yüksel Kocaman, MİT'in listeyi Ankara Başsavcılığı'na ilettiğini belirtti. Kocaman, "Savcılık çalıştı, illere gönderildi dosyalar. 2 yıl önce 125 bin civarında bir rakam geldi; 17 bini İstanbul'da, 15 bini de Ankara'da... Mor beyin çıkartılınca 90 bin civarında rakam kaldı. 4 bin kişilik yeni isme geçen yol ulaşıldı. İçerik çalışmaları sırasında yeni kullanıcılara ulaşılıyor" diye konuştu.

FETÖ BORSASI İDDİALARI

Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman yaptığı açıklamada, FETÖ borsası iddialarına ilişkin de açıklamalar yaptı. Kocaman, "Böyle bir soruşturma yok ama münferit olarak rüşvet dosyalarımız oldu. Genel olarak değil. Münferit iddia varsa soruşturuldu" dedi.

Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter hakkındaki davaya da değinen Kocaman, "Bizim açımızdan dolu dosyaydı, mahkeme beraat kararı verdi, istinafa götürdük. Bozulacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kocaman, etkin pişmanlıktan yararlanmalar hakkında ise, "Yanlış anlaşıldığını değerlendiriyoruz. Her 'Yararlanmak' istiyorum diyen yararlanamıyor. Örgüt ile ilgili yeni şeyler söylemesi lazım, bugüne kadar bilmediğimiz. Savcılar ikna olacak. Yeni şeyler söyleyeceksiniz örgütün çökertilmesi için yardımcı olacaksınız. Bu şekilde yararlanabilirsiniz etkin pişmanlıktan" diye konuştu.

HABLEMİTOĞLU CİNAYETİ

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi hakkında bir şüphelinin Ukrayna'dan iadesi için çalışmalar sürerken konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başsavcı Kocaman, "Ukrayna’dan iade talebi var. Önemli bir şahıs olduğunu düşünüyoruz. Ülkemize iadesini isteriz. Gerekli evraklarla müracaat yapıldı. Ukrayna’nın cevabını bekliyoruz" dedi.

KADIN CİNAYETLERİ

Kadın cinayetleri hakkında konuşan Kocaman, "Kadın cinayetleri kabul edilebilir değil. Adli mücadele ile çözülecek gibi gözükmüyor" ifadelerini kullandı.

ŞİRİN ÜNAL'IN EVİNDEKİ ŞÜPHELİ ÖLÜM

AK Parti milletvekili Şirin Ünal'ın evindeki şüpheli ölüme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başsavcı Yüksel, "Ölen Kadirova’nın cep telefonu çözüldü. Üç ayrı intihar notu tespit edildi. İntihar notların incelenmesi için bilirkişi raporu istendi" dedi.

Diğer yandan Erbil Konsolosluk çalışanının suikasta uğradığı olayla ilgili konuşan Yüksel Kocaman, iki şüphelinin tutuklandığını açıkladı.