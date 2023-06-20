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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen 21 yaşındaki futbolcu Bukayo Saka, 26 depremzede aileye yardımda bulundu.

Bukayo Saka, gençlik yardım kuruluşu BigShoe ile bir araya geldikten sonra Türkiye'deki depremden etkilenen aileler için hayati barınaklara fon sağladı.

İngiliz yıldız, ülkemizdeki depremden etkilenen 26 ailenin barınma ihtiyacını karşılamak için konteyner ev yardımı yaptığı belirtildi.

Big Show'un amacı, dünyanın dört bir yanındaki çocukların köklü sorunların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak ve aralarında Antonio Rudiger, Paul Pogba ve Mesut Özil'in de bulunduğu bazı yıldız futbolcuların desteğine sahip olmak.

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