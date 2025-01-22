Buika ve Kibariye'den Sezen Aksu şarkısı

Güçlü nağmeleriyle birbirine çok benzeyen iki güçlü ismi yıllar önce bir araya getirmek isteyen ve teknik nedenlerden dolayı bunu hayata geçiremeyen Yaşar Gaga’nın hayali yıllar sonra gerçekleşiyor.

BKM, projenin çıkış motivasyonu olarak aramızdan zamansız ayrılan, müzik aşığı ve emekçisi Yaşar Gaga’nın yıllar önce hayali olan Buika ve Kibariye’yi bir araya getirdi.

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Düzenlemesi Aytuğ Yargıç tarafından yapılan, BKM’nin iki farklı müzik janrını bir araya getirdiği Buika & Kibariye’nin ilk single’ı Sevdam Ağlıyor 24 Ocak’ta BKM etiketi ile tüm dijital platformlarda yayında olacak.

Duyurulduğu andan itibaren çok konuşulan ve merakla beklenen projenin ilk parçası şimdiden dinleyicilerin kütüphanelerine kaydedip ilk dinleyenlerden olabilmesi için Spotify ve Apple Music’te ön kayıta/eklemeye (pre-save/add) açıldı.

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Müzikseverler, aşağıdaki link üzerinden parçayı kaydederek 24 Ocak’ta ilk dinleyenlerden olabilecek.

Birlikte düet yapan iki efsane ismin yeni parçaları 2025’in ilk çeyreğinde dijital platformlarda yayınlanmaya devam edecek.

İKİ DEV İSİM 19 ŞUBAT’TA VOLKSWAGEN ARENA’DA AYNI SAHNEDE

Konser serileri için aynı sahnede buluşacak olan iki dev ismin ilk konseri, 19 Şubat’ta Volkswagen Arena’da gerçekleşecek.