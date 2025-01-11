Bugünkü maçlar 11 Ocak Cumartesi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?
Bugün Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga'da heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, bugünkü maçlar 11 Ocak 2025 Cumartesi listesi için araştırmalara başlandı. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var, 11 Ocak Cumartesi günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte bugünkü maç takvimi…
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11 Ocak Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre Avrupa’nın önemli liglerinde kritik karşılaşmalar oynanacak. Bu kapsamda Trendyol Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga’da oynanacak maçlar ve canlı yayın kanalları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 11 Ocak Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
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Süper Lig
13:30 Kayserispor - Samsunspor (beIN Sports 1)
16:00 Hatayspor - Çaykur Rizespor (beIN Sports 1)
19:00 Beşiktaş - Bodrum FK (beIN Sports 1)
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1. Lig
13:30 Iğdır FK - Fatih Karagümrük (TRT Spor)
16:00 Esenler Erokspor - Sakaryaspor (TRT Spor)
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- 4
LaLiga
16:00 Deportivo Alaves - Girona
18:15 Valladolid - Real Betis
20:30 Espanyol - Leganes
23:00 Sevilla - Valencia
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Serie A
17:00 Empoli - Lecce
17:00 Udinese - Atalanta
20:00 Torino - Juventus
22:45 Milan - Cagliari
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Bundesliga
17:30 Heidenheim - Union Berlin
17:30 Freiburg - Holstein Kiel
17:30 St. Pauli - Eintracht Frankfurt
17:30 Hoffenheim - Wolfsburg
17:30 Mainz 05 - Bochum
20:30 Mönchengladbach - Bayern Münih
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- 7
Ligue 1
19:00 Brest - Lyon
21:00 Reims - Nice
23:05 Rennes - Marsilya
- 8
Portekiz Lig Kupası Finali
22.45 Sporting - Benfica