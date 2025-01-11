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        Haberler Bilgi Spor Bugünün maçları 11 Ocak 2024 Cumartesi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 11 Ocak Cumartesi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?

        Bugün Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga'da heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, bugünkü maçlar 11 Ocak 2025 Cumartesi listesi için araştırmalara başlandı. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var, 11 Ocak Cumartesi günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte bugünkü maç takvimi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 10:30 Güncelleme: 11.01.2025 - 10:30
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        • 1

          11 Ocak Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre Avrupa’nın önemli liglerinde kritik karşılaşmalar oynanacak. Bu kapsamda Trendyol Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga’da oynanacak maçlar ve canlı yayın kanalları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 11 Ocak Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        • 2

          Süper Lig

          13:30 Kayserispor - Samsunspor (beIN Sports 1)

          16:00 Hatayspor - Çaykur Rizespor (beIN Sports 1)

          19:00 Beşiktaş - Bodrum FK (beIN Sports 1)

        • 3

          1. Lig

          13:30 Iğdır FK - Fatih Karagümrük (TRT Spor)

          16:00 Esenler Erokspor - Sakaryaspor (TRT Spor)

        • 4

          LaLiga

          16:00 Deportivo Alaves - Girona

          18:15 Valladolid - Real Betis

          20:30 Espanyol - Leganes

          23:00 Sevilla - Valencia

        • 5

          Serie A

          17:00 Empoli - Lecce

          17:00 Udinese - Atalanta

          20:00 Torino - Juventus

          22:45 Milan - Cagliari

        • 6

          Bundesliga

          17:30 Heidenheim - Union Berlin

          17:30 Freiburg - Holstein Kiel

          17:30 St. Pauli - Eintracht Frankfurt

          17:30 Hoffenheim - Wolfsburg

          17:30 Mainz 05 - Bochum

          20:30 Mönchengladbach - Bayern Münih

        • 7

          Ligue 1

          19:00 Brest - Lyon

          21:00 Reims - Nice

          23:05 Rennes - Marsilya

        • 8

          Portekiz Lig Kupası Finali

          22.45 Sporting - Benfica

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