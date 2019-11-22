22 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bugünün Ajandası'nda Türkiye'de beklenen gelişmeler şöyle...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 13.02'de Ege Üniversitesi Kampüsü'nde inşa edilen Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin açılışını gerçekleştirecek. Erdoğan daha sonra AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret edecek, Cumhurbaşkanlığı İzmir Ofisi'nde Vali Erol Ayyıldız'ı kabul edecek, saat 17.00'de ise Dokuz Eylül Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde Kiraz Belediyesi tarafından düzenlenen yemeğe katılacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 11.00'de partisinin Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuşacak.
PKK/YPG baskısıyla Resul Ayn’dan kaçıp, Türkiye’ye sığınan mültecilerden 70’i kendi taleplerine bağlı olarak Cuma namazını müteakip, Şanlıurfa’dan Resul Ayn’daki evlerine geri dönecekler.
EKONOMİ
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2020 yılı bütçesi görüşülecek. Toplantı saat 10.00'da başlayacak.
Merkez Bankası ise saat 10.00'da kasım ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini açıklayacak.
SPOR
Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.
HAVA DURUMU
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre İzmir ve Çanakkale'de çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların oluşturabileceği su ve sel baskınlarına karşı vatandaşlar uyarıldı. Diğer yandan İstanbul ve çevresi ile Akdeniz Bölgesi de sağanak yağışların etkisi altında. Sıcaklıklar Batı'da 2 ila 4 derece düşecek, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak.
PİYASALAR
Dolar kuru önceki hafta Erdoğan - Trump görüşmesiyle başlayan kademeli düşüşünü bu haftaya da taşıdı. 5.79'dan önce 5.75'e bu hafta da 5.68'e kadar inen kur gelişen piyasalara yönelik iyimserlik ve artan küresel risk iştahıyla aşağı yönlü eğilimini sürdürüyor. Haftanın son işlem günü olan 22 Kasım'da dolar 5.6989 TL'den el değiştiriyor.
DOLAR - 5,69
EURO - 6,30
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