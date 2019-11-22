Dolarda son durum

Dolar kuru hafta boyunca zaman zaman gelişmekte olan ülke piyasalarından da pozitif ayrışarak aşağı yönlü bir seyir izlerken TL'de oynaklık da oldukça azaldı.

Geçen haftaya 5.76 seviyesinden başlayan ve ABD ziyareti öncesinde 5.7960 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, haftanın kalanında ise 5.76 civarında genel olarak yatay bir görünüm sergiledi. Kur, bu hafta ise 5.75'ten 5.70 altına gerileyerek 5.68'e dokundu.

Haftanın son işlem günü olan 22 Kasım'da dolar 5.6989 TL'den el değiştiriyor

Geçen yılın ağustos ayında yaşanan kur şoku döneminde 60 seviyesine yaklaşarak tarihi zirveyi test eden 1 ay vadeli ima edilen volatilite tek hanelere düştü.





FED BEKLEMEDE

Ekim ayındaki faiz indiriminin ardından gevşeme döngüsünde duraklamaya karar veren ancak fikir ayrılıkları yaşayan ABD Merkez Bankası (Fed),geçen ayki toplantının tutanaklarında, faiz oranlarının seyrini yeniden değerlendirmek için acele etmediğinin sinyallerini verdi.

Fed'in yıl sonundan önce 10-11 Aralık tarihlerinde para politikası toplantısı yapacak ancak yatırımcılar Fed'in faiz oranlarını en az 2020 ortasına kadar sabit tutmasını öngörüyorlar.

Küresel piyasalar ise ABD Senatosu'nun Hong Kong'daki protestocuları destekleyen tasarıyı kabul etmesinin ABD-Çin ticaret görüşmelerini karmaşıklaştıracağı endişeleri ve çoktan imzalanması beklenen "birinci aşama" ticaret anlaşmasındaki gecikmeyle geriledi.

Küresel piyasalarda gelişmekte olan ülkelere yönelik zaman zaman görülen iyimser seyir TL'yi destekliyor. Ancak bankacılar bunun ötesinde TL ve TL cinsi yatırım araçlarında geçen yıllarda yaşanan negatif ayrışmanın bugün fiyatlamaları "cazip" hale getirdiğine de dikkat çekiyorlar.

Bankacılar, TL cinsi yatırım araçlarındaki mevcut fiyatlamaların önümüzdeki yılın özellikle ilk iki ayı için önemli bir fırsat oluşturabileceğini düşünüyorlar. Her ne kadar bu yılın bitmesine bir aydan uzun bir süre bulunsa da piyasalarda yılsonlarında görülen hacim düşüşleri başlamış durumda.



TCMB'NİN SON FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Piyasalarda yakından izlenen ve TL'de yön belirleyici olabileceği düşünülen bir gelişme ise TCMB'nin 12 Aralık'taki yılın son faiz kararı olacak. Bankacılar toplantı tarihinin yaklaşmasıyla beklentilere göre TL'de baskı da görülebileceğini ancak küresel düşük faiz politikalarının ve TL'de oynaklığın oldukça azalmış olmasının TCMB'nin elini güçlendirdiğini belirtiyorlar.

TCMB son üç toplantısında faizleri 10 puan indirimle yüzde 14'e çekti ve indirimlerin önemli bölümünün tamamlandığı sinyalini verdi. Banka ilerleyen dönemde faiz indirimlerine kapıyı kapatmadı ancak sonraki adımların veri odaklı ve daha sınırlı olabileceğini belirtti.

Erdoğan ise hafta sonunda yaptığı açıklamalarda faiz oranlarının daha da ineceğini belirterek, 2020'de enflasyonun da

tek haneli rakama gerileyeceğini söyledi.