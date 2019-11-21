Fed'in 29-30 Ekim tarihlerinde yaptığı ve faizleri 25 baz puan düşürdüğü toplantının tutanakları dün yayımlandı. Tutanaklar politika yapıcıların kısa vadeli para piyasalarında yakın zamanda yaşanan sorunların ardından repo ihalesi açma olasılığını daha fazla ele aldıklarını da ortaya kondu.

Fed 29-30 Ekim tarihlerinde yaptığı toplantısında dünyanın diğer bölgelerindeki yavaşlamaya rağmen, ABD ekonomisinin büyümesini devam ettirmesine yardımcı olmak için bu yıl art arda üçüncü kez faiz indirimine giderek, fonlama faizinde hedef aralığı yüzde 1.50–yüzde 1.75 aralığına çekmişti.

Tutanaklarda "Katılımcıların çoğu, bu toplantıda 25 baz puanlık faiz indiriminden sonra politika yaklaşımının, ılımlı büyüme, güçlü istihdam piyasası ve komitenin simetrik yüzde 2 hedefi yakın seyreden enflasyon görünümünü desteklemek için iyi bir şekilde ayarlanacağına karar verdi" denildi.

Toplantının ardından Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in faiz oranları konusunda beklemeye geçtiğini ve bunun yalnızca ABD ekonomik görünümünde "somut" bir değişiklik olursa değişeceğini söylemişti.

Tutanaklara göre "somut" olarak yeniden değerlendirmenin ne içereceği hakkında çok az değerlendirme yapıldı. Tutanaklarda "Birçok katılımcı, bu toplantıda ek ılımlı gevşemenin, küresel büyümedeki devam eden zayıflık ve ticari gelişmelere ilişkin belirsizliğin artması nedeniyle uygun olduğuna karar verdi" denildi.

Ancak "bazı" politika yapıcılar faiz indirimine karşı çıktılar, bu politika yapıcılar ekonomik görünümü hala olumlu görüyor ve enflasyonun Fed'in hedefine geri döndüğünü düşünüyor ve "para politikasının aktarılmasındaki gecikmeler ışığında, önceki politika adımlarının ekonomik etkilerini değerlendirmek için biraz daha zaman ayırmayı tercih ettiler" denildi.

Fed'in yıl sonundan önce 10-11 Aralık tarihlerinde para politikası toplantısı yapacak ancak yatırımcılar Fed'in faiz oranlarını en az 2020 ortasına kadar sabit tutmasını öngörüyorlar.