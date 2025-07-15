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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 15 TEMMUZ 2025 || Bu akşam maç var mı? Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 15 Temmuz 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        15 Temmuz 2025 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının ilk tur eleme maçları, bugün ve yarın oynanacak. Öte yandan İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, hazırlık karşılaşmasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 15 Temmuz 2025 bugünkü maç takvimi ile karşılaşmaların başlangıç saatleri.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 11:24 Güncelleme: 15.07.2025 - 11:24
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        • 1

          15 Temmuz Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının ilk tur eleme maçları kapsamında bugün 12 maç oynanacak. Öte yandan Acun Ilıcalı'nın başkanlığını yaptığı Hull City hazırlık karşılaşmasında İstanbulspor ile mücadele edecek. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maçlar 15 Temmuz 2025 Salı listesi…

        • 2

          15 TEMMUZ 2025 SALI MAÇ TAKVİMİ: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR?

          Hazırlık Maçı

          18.00 İstanbulspor-Hull City

        • 3

          UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu

          18.00 Kairat-Olimpija Ljubljana

          18.30 Lincoln Red Imps-Vikingur Gota

          20.00 Rigas Skola-FC Levadia

          20.00 Milsami-KuPS Kuopio

          20.00 Hamrun Spartans-Zalgiris Vilnius

          20.00 Malmö FF-FC Iberia 1999

        • 4

          21.00 Shkendija 79-The New Saints

          21.00 Differdange 03-Drita

          21.30 Inter Club-FCSB

          22.00 Buducnost Podgorica-Noah

          22.00 Zrinjski Mostar-Virtus

          22.00 Breidablik-Egnatia Rrogozhine

        • 5
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