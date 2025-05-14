Bugünkü maçlar listesi 14 Mayıs 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
14 Mayıs Çarşamba bugünkü maç fikstürü belli oldu. Bugün birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Günün merakla beklenen mücadelesi hiç şüphesiz Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği final maçı olacak. Öte yandan İtalya ve İngiltere'de kupa finalleri ile play-off maçları oynanacak. La Liga'da ise zirve yarışını etkileyecek karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 14 Mayıs 2025 bugünkü maçlar listesi...
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Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusunun yanıtı futbolseverler tarafından araştırılıyor. 14 Mayıs 2025 maç programı belli oldu. Buna göre, bugün hem Türkiye'de hem Avrupa'da kupa finalleri, play-off mücadeleleri ve lig maçları oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası Finali başta olmak üzere İtalya ve İspanya'da kritik mücadeleler futbol tutkunlarına heyecan dolu anlar yaşatacak. Peki, bu akşam kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 14 Mayıs 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri...
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14 MAYIS 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Finali
20:45 Trabzonspor - Galatasaray (ATV)
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İtalya Kupası Finali
22:00 Milan - Bologna (TRT Spor)
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İspanya La Liga
20:00 Alaves - Valencia (S Sport 2, S Sport Plus)
20:00 Villarreal - Leganes (S Sport, S Sport Plus)
22:30 Real Madrid - Mallorca (S Sport, S Sport Plus)
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UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
14:00 Avusturya - İspanya (Final) (UEFA.tv)
17:00 Hollanda - Fransa (Yarı Final) (UEFA.tv)
20:00 İtalya - Norveç (Yarı Final) (UEFA.tv)
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Hollanda Eredivisie
21:00 Willem II - PEC Zwolle
21:00 Utrecht - Sparta Rotterdam
21:00 Groningen - Ajax
21:00 NEC Nijmegen - NAC Breda
21:00 PSV Eindhoven - Heracles
21:00 Twente - AZ Alkmaar
21:00 Go Ahead Eagles - Heerenveen
21:00 Feyenoord - RKC Waalwijk
Fransa Ligue 1
21:30 Dunkerque HB - Guingamp (Bein Sports, beIN Connect)
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İsveç Allsvenskan
20:00 Hacken - AIK Stockholm
20:00 Hammarby - Sirius
Japonya J.League
13:00 Kawasaki Frontale - Yokohama FC
13:00 Yokohama Marinos - Kashiwa Reysol
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İngiltere EFL League 1 Play-Off Yarı Final
22:00 Stockport - Leyton Orient (TV8 Buçuk, Exxen)
İskoçya Premier Lig
22:00 Aberdeen - Celtic (S Sport Plus)