Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusunun yanıtı futbolseverler tarafından araştırılıyor. 14 Mayıs 2025 maç programı belli oldu. Buna göre, bugün hem Türkiye'de hem Avrupa'da kupa finalleri, play-off mücadeleleri ve lig maçları oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası Finali başta olmak üzere İtalya ve İspanya'da kritik mücadeleler futbol tutkunlarına heyecan dolu anlar yaşatacak. Peki, bu akşam kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 14 Mayıs 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri...