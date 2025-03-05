Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 5 MART 2025 || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünün maç takvimi

        Bugünkü maçlar 5 Mart 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 5 Mart 2025 Çarşamba listesi belli oldu. Bugün futbolseverler birbirinden kritik maçlarla futbola doyacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son 16 turu ilk aşaması bugün oynanacak 4 karşılaşma ile sona erecek. Bu turun rövanş maçları ise 11-12 Mart'ta yapılacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 5 Mart 2025 bugünkü maç programı ile müsabakaların saati ve canlı yayın kanalları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 08:08 Güncelleme: 05.03.2025 - 08:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          5 Mart 2025 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı bu akşam oynanacak 4 maçla devam ediyor. Inter, PSG, Bayern Münih, Liverpool, Barcelona gibi güçlü takımlar sahaya çıkacak. Önümüzdeki hafta oynanacak rövanş maçları sonrasında çeyrek finale kalan 8 takım belli olacak. Bugün oynanacak karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler ise bugünkü maçların başlangıç saatine odaklandı. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 5 Mart 2025 maç fikstürü…

        • 2

          UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE SON 16 TURU!

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor.

          Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turunda 5 Mart Çarşamba bugün toplam 4 karşılaşma oynanacak.

        • 3

          ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

          UEFA Şampyionlar Ligi maçları, TRT 1 kanalı üzerinden ve Tabii Spor platformundan takip edilecek.

        • 4

          RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN?

          Turun rövanş maçları, 11-12 Mart'ta yapılacak ve çeyrek finalistler belirlenecek.

        • 5

          5 MART 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

          20.45 Feyenoord (Hollanda)-Inter (İtalya) TRT 1

          23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Liverpool (İngiltere) tabii Spor

          23.00 Bayern Münih (Almanya)-Bayer Leverkusen (Almanya) tabii Spor 1

          23.00 Benfica (Portekiz)-Barcelona (İspanya) TRT 1

        • 6

          TRENDYOL 1. LİG

          13.30 Keçiören – Erokspor

          16.00 Çorum – Boluspor

          16.00 Şanlıurfa – Adanaspor

          20.30 Karagümrük – Bandırmaspor

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Fırtına ve toz taşınımı etkili olacak...
        Fırtına ve toz taşınımı etkili olacak...
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump: Amerika geri döndü
        Cenazesine de katılmış! Kocasını damadına öldürttü!
        Cenazesine de katılmış! Kocasını damadına öldürttü!
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        Anne baba öldü, 1 haftalık bebek ağır yaralı
        Anne baba öldü, 1 haftalık bebek ağır yaralı
        Hangi işçi bu yıl beyanname verecek?
        Hangi işçi bu yıl beyanname verecek?
        ABD, Kanada ve Meksika tarifelerini iptal edebilir
        ABD, Kanada ve Meksika tarifelerini iptal edebilir
        Derbide ilk raunt Real Madrid'in!
        Derbide ilk raunt Real Madrid'in!
        Husiler ABD'ye ait İHA'yı düşürdü
        Husiler ABD'ye ait İHA'yı düşürdü
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Süleymaniye Camii’nin mimarisindeki gizli detaylar
        Süleymaniye Camii’nin mimarisindeki gizli detaylar
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eleştiri okları onlara döndü!
        "Mourinho intikamını aldı!"
        "Mourinho intikamını aldı!"
        Oyun oynayan çocuklar cansız bebek buldu!
        Oyun oynayan çocuklar cansız bebek buldu!
        Dengeleri Skriniar değiştirdi!
        Dengeleri Skriniar değiştirdi!
        Sahurda yenen hangi yiyecekler daha az acıktırır?
        Sahurda yenen hangi yiyecekler daha az acıktırır?
        Yasa dışı bahis iddianamesi
        Yasa dışı bahis iddianamesi
        Habertürk Anasayfa