22 Nisan 2025 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı bu akşam başlıyor. Ayrıca İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Suudi Arabistan Pro Lig’de de futbolseverleri kritik maçlar bekliyor. Bugün oynanacak karşılaşmaları kaçırmak istemeyenler maçların başlangıç saati ve canlı yayın kanallarını araştırmaya başladı. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 22 Nisan 2025 bugünkü maç fikstürü…