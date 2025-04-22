Bugünkü maç takvimi 22 Nisan 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugünkü maçlar 22 Nisan 2025 programı belli oldu. Bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. ZTK'nın yanı sıra La Liga, Premier Lig, Suudi Arabistan Pro Lig'de de futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Günün sonucu merakla beklenen karşılaşmasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 22 Nisan 2025 bugünkü maç programı ile müsabakaların saatleri ve canlı yayın kanalları…
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22 Nisan 2025 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı bu akşam başlıyor. Ayrıca İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Suudi Arabistan Pro Lig’de de futbolseverleri kritik maçlar bekliyor. Bugün oynanacak karşılaşmaları kaçırmak istemeyenler maçların başlangıç saati ve canlı yayın kanallarını araştırmaya başladı. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 22 Nisan 2025 bugünkü maç fikstürü…
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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA YARI FİNAL HEYECANI
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçları, 22 Nisan Salı bugün ve 24 Nisan Perşembe günü oynanacak.
Yarı finalin ilk maçında TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray'ı konuk edecek.
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22 NİSAN 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
20.30 Konyaspor - Galatasaray (ATV)
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İNGİLTERE PREMİER LİG
22.00 Manchester City - Aston Villa (beIN Sports 3)
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İSPANYA LA LİGA
20.00 Valencia - Espanyol (S Sport Plus)
22.30 Barcelona - Mallorca (S Sport)
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SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG
19:05 Damak FC - Al Nassr
19:20 Al Wehda - El-Ehli
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