UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasının ikinci maçları başlıyor. Hangi takımların karşı karşıya geleceği ve maçların hangi kanallarda yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bugünkü UEFA Avrupa Ligi maç programı araştırılıyor. Turnuvada Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe ve Galatasaray ilk hafta maçlarını kazanarak turnuvaya 3 puanla başlarken, Beşiktaş ise Ajax'a 4-0 mağlup olmuştu. Peki, bugün UEFA Avrupa Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 3 Ekim 2024 UEFA Avrupa Ligi maç programı…