UEFA Avrupa Ligi bugünkü maçlar 3 Ekim: Bugün UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maçlar var, hangi kanalda, şifresiz mi?
UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta heyecanı başlıyor. Lig aşamasının ikinci maçları 3 Ekim Perşembe günü oynanacak. Bu noktada bugünkü Avrupa Ligi maç takvimi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36 takımın katılımıyla lig usulüyle düzenleniyor. Peki UEFA Avrupa Ligi'nde bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 3 Ekim 2024 UEFA Avrupa Ligi maç programı…
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UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasının ikinci maçları başlıyor. Hangi takımların karşı karşıya geleceği ve maçların hangi kanallarda yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bugünkü UEFA Avrupa Ligi maç programı araştırılıyor. Turnuvada Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe ve Galatasaray ilk hafta maçlarını kazanarak turnuvaya 3 puanla başlarken, Beşiktaş ise Ajax'a 4-0 mağlup olmuştu. Peki, bugün UEFA Avrupa Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 3 Ekim 2024 UEFA Avrupa Ligi maç programı…
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GS, FB VE BJK AVRUPA LİGİ 2. HAFTA MAÇLARI BUGÜN!
Galatasaray, Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile karşılaşacak. Fenerbahçe, deplasmanda Hollanda'nın Twente takımıyla mücadele edecek.
Beşiktaş ise sahasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u konuk edecek.
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AVRUPA LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Temsilcilerimizin maçları TRT 1, TRT SPOR ve TRT'nin dijital platformu Tabii'den canlı yayınlanacak.
TRT 1 ve TRT SPOR ekranlarında yayınlanacak karşılaşmalar şifresiz olarak izlenebilecek. Tabii Spor maçlarını takip edebilmek için ise Premium pakete sahip olunması gerekecek. Aylık Premium Tabii uygulaması ücreti 99.00 TL olarak belirlendi.
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3 EKİM PERŞEMBE AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ
19:45 Hoffenheim - Dynamo Kiev
19:45 Lazio - Nice
19:45 Maccabi Tel Aviv - Midtjylland
19:45 Olympiakos - Braga
19:45 Rigas Skola - Galatasaray (TRT 1)
19:45 Ferencvarosi TC - Tottenham
19:45 Karabağ - Malmö
19:45 Sociedad - Anderlecht
19:45 Slavia Prague – Ajax
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22:00 Elfsborg - Roma
22:00 Paok - Steaua Bucuresti
22:00 Rangers - Lyon
22:00 Athletic Bilbao - Alkmaar
22:00 St. Gilloise - Bodo Glimt
22:00 Porto - Man United
22:00 Twente - Fenerbahçe (TRT Spor)
22:00 Beşiktaş - Eintracht Frankfurt (TRT 1)
22:00 Viktoria Plzen - Ludogorets
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