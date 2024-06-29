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        Haberler Bilgi Magazin Bugün TV’de neler var? İşte 29 Haziran Kanal D, ATV, Star TV, Show TV tv yayın akışı

        Bugün TV'de neler var? İşte 29 Haziran Kanal D, ATV, Star TV, Show TV tv yayın akışı

        Cumartesi akşamı birçok dizi yeni bölümüyle ekrana gelirken, eğlenceli vakit geçirmek isteyenler için Güldür Güldür Show gibi birçok seçenek olacak. Hafta sonunu keyifle geçirmek isteyenler için akşama birçok seçenek bulunuyor. "Bugün televizyonda ne var?" diye soranlar için hazırladığımız 29 Haziran 2024 Cumartesi TV yayın akışı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2024 - 15:32 Güncelleme: 29.06.2024 - 15:39
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        • 1

          29 Haziran akşamı televizyon yayın akışı çok hareketli! İşte, 29 Haziran 2024 televizyon yayın akışı...

        • 2

          GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

          Güldür Güldür Show'un bu akşam 20.00'de SHOW TV'de olacak.

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Aşk Laftan Anlamaz

          08:00 Yavru İle Katip

          10:00 Cumartesi Sürprizi

          13:00 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin? (Yerli Sinema)

          14:30 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          23:45 Haydut (Yabancı Sinema)

          02:15 Haydut (Yabancı Sinema)

          04:00 Ramo

          29 HAZİRAN 2024 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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        • 3

          BUMBLEBEE FİLMİ

          1980'li yıllarda tek başına kalan Bumblebee henüz çok gençtir. Nereye gideceğini bilemeyen ve kimsesi olmayan sarı autobot Bumblebee 1987 yılında sürekli kaçmakta ve saklanmaktadır. Bu süreçte güvenli liman olarak sakin bir Kaliforniya sahil kasabasına sığınmıştır.

          Charlie ise 18 yaşına basmak üzere olan bir genç kızdır. Bir gün Bumblebee'yi harap halde keşfeder. Çalışma ihtimali olan bir külüstür gördüğünü zanneden genç kadın onu tamir etmek için kolları sıvar. Bumblebee'yi atölyesine götüren ve üzerinde çalışmaya başlayan Charlie, amacına ulaştığında ise bu arabanın sıradan bir "tosbağa" olmadığını keşfeder. Bumblebee ile arkadaşlık kuran Charlie, en yakın arkadaşına dönüşen autobotu peşindeki "decepticon"lardan koruyabilmek için onunla birlikte bir maceraya atılacaktır.

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:30 ATV'de Hafta Sonu

          10:00 İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi (Yerli Sinema)

          12:00 Sağ Salim (Yerli Sinema)

          14:00 Alan

          16:50 Baba Parası (Yerli Sinema)

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Bumblebee (Yabancı Sinema)

          22:25 Son Sığınak (Yabancı Sinema)

          00:50 Yakın Takip (Yabancı Sinema)

          02:30 4N1K

          04:10 Kalp Yarası

        • 4

          YALAN

          Kanal D dizisi Yalan 29 Haziran Cumartesi tekrar bölümüyle izleyenleriyle buluşuyor.

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Yalan

          08:30 Konuştukça

          09:45 Magazin D Cumartesi

          13:00 Arda'nın Mutfağı

          14:00 Masal Şatosu: Peri Hırsızı (Yerli Sinema)

          16:15 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

          20:00 Yalan

          23:15 Arka Sokaklar

          02:00 Güneşin Kızları

          04:00 Müzik Arası

          05:00 Tatlı İntikam

        • 5

          İSVİÇRE-İTALYA MAÇI BU AKŞAM

          İsviçre - İtalya mücadelesi bugün saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          06:10 Beni Böyle Sev

          09:00 Nostalji Kuşağı "9. Hariciye Koğuşu"

          10:00 Hayallerinin Peşinde

          11:30 Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi (Yerli Sinema)

          13:20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          14:30 Gönül Dağı

          18:00 Ana Haber

          19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Son 16 Maçları "İsviçre-İtalya"

          21:00 Kupa Saati

          22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Son 16 Maçları "Almanya-Danimarka"

        • 6

          ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2

          Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak'ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan'ın yönetimindeki atölyeden çıkan skeçleriyle bu akşam saat 20.00’da Star TV’de

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Pulsar

          08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

          09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu

          10:30 Hanım Köylü

          12:30 Dolunay

          14:45 Yüksek Sosyete

          16:30 Erkenci Kuş

          19:00 Star Haber

          20:00 Çok Güzel Hareketler 2

          21:00 İbo Show

          23:45 Sıfırla (Yabancı Sinema)

          02:00 Sıfırla (Yabancı Sinema)

          03:30 Dolunay

          04:45 Erkenci Kuş

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