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        Haberler Gündem Bugün noterler açık mı? 23 Nisan Salı 2024 Noterler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

        Bugün noterler açık mı? 23 Nisan Salı günü Noterler çalışıyor mu?

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için geri sayım sona erdi. Bilindiği gibi resmi tatillerde birçok kurum ve kuruluş çalışmalarına ara veriyor. Milli bayramın hafta içine denk gelmesi nedeniyle 23 Nisan'da noterlerin hizmet verip vermediğine ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Peki, 23 Nisan Salı bugün noterler açık mı, kaça kadar açık? İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 18:28 Güncelleme: 23.04.2024 - 00:26
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        • 1

          Bu yıl salı gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle birçok kişi, noterlerin açık olup olmadığına ilişkin araştırmalar yapıyor. Resmi tatil kapsamında bulunan 23 Nisan'da noterlerin hizmet verip vermediğine ilişkin bilgileri haberimizde bir araya getirdik. Peki, 23 Nisan Salı günü Noterler hizmet verecek mi? İşte detaylar...

        • 2

          23 NİSAN'DA NOTERLER ÇALIŞIYOR MU, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

          23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu nedenle birçok kamu kurum ve kuruluşu kapalı olacak. Noterler de 23 Nisan Salı günü hizmet vermeyecek.

        • 3

          NOTERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

          23 Nisan Salı günü noterde işlemi olan kişilerin ilk iş günü olan 24 Nisan Çarşamba gününü beklemesi gerekiyor.

        • 4

          23 NİSAN'DA NÖBETÇİ NOTER OLACAK MI?

          Noterler Birliği'nin internet sitesinde 23 Nisan tarihlerine ait nöbetçi noter bulunmuyor. Buna göre 23 Nisan Salı günü nöbetçi noterler de dahil olmak üzere tüm noterler kapalı olacak.

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