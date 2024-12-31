Ancak marketlerin çalışma saatleri, mağazanın bulunduğu konum ve AVM içinde olup olmamasına göre değişiklik gösterebilir. Resmi tatil günü olması nedeniyle bazı şubelerde açılış saatleri gecikebilir veya kapanış saatleri erken olabilir.

Kimi mağazalar 1-2 saat daha geç bir saatte hizmet vermeye başlayabilir.