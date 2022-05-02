ŞOK RAMAZAN BAYRAMINDA AÇIK MI?

ŞOK marketlerin de BİM ve A101'de olduğu gibi bayramın ilk günü 2 Mayıs Pazartesi kapalı olması bekleniyor. Bayramın ikinci ve üçüncü günü ise 09.00 - 21.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.