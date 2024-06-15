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        Haberler Bilgi Spor Bugün kimin maçı var? 15 Haziran 2024 Avrupa Şampiyonası bugün hangi maçlar oynanacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Bugün kimin maçı var? 15 Haziran EURO 2024 bugün hangi maçlar oynanacak?

        Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 17. Avrupa Futbol Şampiyonası, A Grubu Almanya İskoçya karşılaşması ile başladı. EURO 2024, bugün oynanacak üç karşılaşma ile devam ediyor. Milyonları ekran başına kilitleyecek heyecanlı mücadeleler öncesinde gözler "Bugün kimin maçı var?" sorusuna çevrildi. İşte, 15 Haziran 2024 Avrupa Şampiyonası maç fikstürü...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 15.06.2024 - 13:57 Güncelleme: 15.06.2024 - 14:05
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        • 1

          Tüm dünyanın heyecanla beklediği EURO 2024 başladı. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası, 14 Haziran'da Almanya-İskoçya mücadelesi ile start aldı. Turnuva, bugün A ve B gruplarında oynanacak üç maçla devam edecek. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, konuya dair detaylar haberimizde...

        • 2

          BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

          Grup A: 16:00 Macaristan - İsviçre

          Macaristan İsviçre maçı saat 16.00'da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Almanya'nın Köln kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak müsabakayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

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        • 3

          MUHTEMEL 11'LER

          İki takımın maça çıkması beklenen muhtemel 11'leri şöyle:

          Macaristan: Gulacsi, Lang, Orban, Szalai, Bolla, Adam Nagy, Schafer, Kerkez, Sallai, Szoboszlai, Varga

          İsviçre: Sommer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Xhaka, Ndoye, Shaqiri, Amdouni, Vargas

        • 4

          Grup B: 19:00 İspanya - Hırvatistan

          İspanya Hırvatistan maçı saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

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        • 5

          MUHTEMEL 11'LER

          Fenerbahçe'nin file bekçisi Dominik Livakovic'in İspanya'ya karşı Hırvatistan Milli Takımı'nın kalesini koruması bekleniyor.

          İspanya: Unai Simon, Dani Carvajal, Robin Le Normand, Aymeric Laporte, Alejandro Grimaldo, Mikel Merino, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Alvaro Morata, Nico Williams.

          Hırvatistan: Dominik Livakovic, Josip Stanisic, Josip Sutalo, Marin Pongracic, Josko Gvardiol, Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic, Lovro Majer, Ante Budimir, Andrej Kramaric.

        • 6

          Grup B: 22:00 İtalya - Arnavutluk

          BVB Dortmund Stadı'nda oynanacak İtalya Arnavutluk maçı, 22.00'de başlayacak ve mücadele TRT 1'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stefan Lupp ve Marco Achmüller yapacak.

        • 7

          MUHTEMEL 11'LER

          Beşiktaş forması giyen orta saha oyuncusu Ernest Muçi ile Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj, Arnavutluk aday kadrosunda yer alıyor. Arnavutluk'ta Muçi ve Manaj'ın ilk 11'de yer alması beklenmiyor.

          İtalya: Donnarumma, Darmian, Buongiorno, Bastoni, Di Lorenzo, Jorginho, Cristante, Dimarco, Frattesi, Chiesa, Scamacca.

          Arnavutluk: Berisha, Hysaj, Ajeti, Gjimsiti, Mitaj, Ramadani, Asllani, Bajrami, Seferi, Broja, Asani.

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