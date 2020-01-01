Bugün kargo firmaları açık mı?

Yılbaşı nedeniyle bazı kurum ve kuruluşlar hizmet vermezken özellikle pek çok vatandaş bugün (1 Ocak 2020) kargı firmalarının açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki kargo firmaları bugün açık mı? Yarın hizmet verecek mi?

KARGO FİRMALARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Kargo firmaları bugün, yeni yılın ilk gününde (1 Ocak 2020 Çarşamba) resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. Ancak tamamı yarın yani 2 Ocak 2020 Perşembe gününden itibaren hizmet vermeyi sürdürecek.