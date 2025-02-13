Bugün kandil mi, 13 Şubat ne kandili? Berat Kandili ne zaman, bugün mü idrak ediliyor? 2025 Kandil tarihleri
İslam alemi için oldukça büyük öneme sahip olan Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece idrak edilen bu mübarek gün, her yıl farklı bir tarihe denk gelir. Bu sebeple bu yıl hangi güne denk geliyor merak ediliyor. Bu noktada Müslümanlar, ''Bugün kandil mi, ne kandili? 13 Şubat Perşembe Berat Kandili mi?'' sorularına yanıt arıyor. 2025 Kandil tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile belli olmuştu. Peki Berat Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? İşte 2025 Berat Kandili tarihi…
- 1
''Bugün kandil mi, ne kandili?'' soruları gündemde en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İslam’da Müslümanların ibadet etmek için Allah’a yöneldikleri gün ve geceler vardır. Halk arasında ‘’üç aylar’’ olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarında yer alan Regaip, Miraç, Berat ve Mevlit kandilleri ile Kadir Gecesi, Müslümanlar için önemli günlerdir. Regaip’in ardından gelen Şaban ayında idrak edilen Berat Kandili tarihi 2025 bu mübarek gecenin feyzinden yararlanmak isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Berat Kandili ne zaman, bugün mü idrak edilecek? İşte Diyanet dini günler takvimi ile 2025 Berat Kandili tarihi ve önemi...
- 2
BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?
Dini günler, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde her yıl farklı günlere denk gelmektedir.
2025 yılı içerisinde Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili ve Mevlid Kandili idrak edilecek.
2025 yılı dini günler takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Takvime göre, yılın üçüncü kandili 13 Şubat 2025 tarihinde idrak edilecek
- 3
BERAT KANDİLİ 2025 NE ZAMAN?
Berat Kandili, üç ayların ikincisi olan şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor.
Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, bu yıl 13 Şubat Perşembe günü (bugün) idrak edilecek.
-
- 4
BERAT NE DEMEK, ANLAMI NEDİR?
Berat Arapça berâe/berâet kelimesinin karşılığıdır. Berat gecesi için Arapça eserlerde “şâbanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak gecesi” gibi tabirler kullanılmaktadır.
İslam'a göre "berat" günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamları taşıır. Bu değerli günde günahların affolunduğuna inanılır.
- 5
BERAT GECESİ'NDE NE OLMUŞTUR?
Berat Kandili, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.
Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir.
Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının onbeşinci gecesidir. Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır.
- 6
BERAT KANDİLİ ÖNEMİ VE FAZİLETİ
Hazreti Muhammed'in (s.a.s), af, arınma, mağfiret ve kurtuluş vesilesi olan Berat Kandili hakkında şöyle buyurduğu ifade edilir:
"Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah (C.C), bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."
-
- 7
2025 KANDİL TARİHLERİ
2025 dini günler takvimiyle birlikte kandil tarihleri belli oldu. İşte, 2025 kandil günleri;
Regaip Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)
Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)
Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)
Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba (11 Rebiulevvel 1447)
- 8