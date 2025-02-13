13 Şubat Perşembe günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre UEFA Avrupa Ligi’nde toplam 8 maç oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunun son 16 play-off turunda temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yanı sıra Ferencvaros, Ajax, Twente, PAOK, Roma gibi güçlü takımlar sahaya çıkacak. Futbolseverler maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları için araştırmalara başladı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 13 Şubat 2025 bugünkü maç programı…