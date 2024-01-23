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        Haberler Gündem Hava Durumu Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'ye göre 23 Ocak Salı (bugün) İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava durumu

        Bugün hava nasıl olacak? Dondurucu soğuklar devam ediyor!

        Türkiye'de bu hafta dondurucu soğuklar devam edecek. Bugün Doğu tarafında kar beklenirken ülkede genel olarak sisli ve bulutlu bir hava olacak. İşte, meteorolojinin tahminlerine göre bugün (23 Ocak Salı) İstanbul, İzmir, Ankara ve tüm yurtta hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 00:17 Güncelleme: 23.01.2024 - 00:17
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        • 1

          Bugün hava nasıl olacak? Türkiye kış aylarını dondurucu soğuklarla geçiriyor. Bugün yurt genelinde düşük sıcaklıkların yanında, hava durumu bölgelere göre değişiyor. Bazı bölgelerde kar yağışı beklenirken, bazıların da hava sisli olacak. İşte, meteoroloji tahminlerine göre bugün (23 Ocak Salı) İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...

        • 2

          BUGÜN (23 OCAK SALI) HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, ANKARA, İZMİR?

          İstanbul bugün yağışsız ve yer yer güneşli bir güne uyanıyor. Ancak dondurucu soğuklar devam edecek ve sıcaklıklar 3 ile 8 derece arasında değişecek.

          Ankara da bugün dondurucu soğuklara maruz kalacak. Eksi 5 ile 3 derece ile soğuğu hissedecek Başkent'te yarın hava sisli olacak.

          İzmir de bugün sisli havanın etkisinde girecek. Sıcaklıklar 3 ile 11 derece arasında değişecek.

        • 3

          BUGÜN (23 OCAK SALI) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

          Türkiye, kış aylarının dondurucu soğuklarını bugün de yaşamaya devam ederken; her bölgenin hava durumu değişiyor. Doğu ve Akdeniz'in bir kısmında yağmur ve kar yağışı beklenirken; diğer bölgelerde sisli veya güneşli hava hakim olacak.

        • 4

          İSTANBUL'DA BUGÜN (22 OCAK) HAVA NASIL?

          Yağışlı bir hafta sonundan çıkan İstanbul dün rahat bir nefes alacak. Tüm gün soğuk olsa da güneş, kendini bulutların arkasından gösterecek.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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