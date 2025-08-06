BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu ve iç kesimleri ile zamanla kuzeybatısının parçalı, yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar, Eskişehir, Rize çevreleri, Kırklareli, Hatay ve Artvin'in kıyı, Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.