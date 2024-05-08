Bugün hava nasıl? İşte 8 Mayıs Çarşamba hava durumu
Bahar aylarına girilmesiyle yurt genelinde hava durumu merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeleri haberimizde derledik. Özellikle İstanbul'da yaşanan yağışların devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Peki, bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? İşte 8 Mayıs Çarşamba günü İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu raporu...
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Ülke genelinde güncel hava durumu sorgulanıyor. Mayıs ayına girilmesiyle birlikte yurt genelinde sıcak havalar etkisini hissettirmeye başlarken yer yer yağışlar meydana geliyor. 8 Mayıs Çarşamba için meteorolojiden açıklama geldi. İşte 8 Mayıs Çarşamba bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye hava durumu...
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8 MAYIS ÇARŞAMBA İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
Bugün İstanbul parçalı bulutlu ama güneşli olacak. Hava 23 dereceye kadar çıkacak.
Ankara az bulutlu ve güneşli olacak. Sabah saatlerinde 9 derece olan hava, öğlen 23 derece civarında seyredecek.
İzmir de az bulutlu olacak. Güneşli bir güne, 28 derecelik sıcak hava eşlik edecek.
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8 MAYIS ÇARŞAMBA TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Bugün yağışlar bir adım daha geriliyor. Çarşamba günü yalnızca Karadeniz, Marmara ve Doğu'nun bir kısmında yağmur var; kalan bölgeler güneşli ve sıcak olacak.
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