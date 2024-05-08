8 MAYIS ÇARŞAMBA TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Bugün yağışlar bir adım daha geriliyor. Çarşamba günü yalnızca Karadeniz, Marmara ve Doğu'nun bir kısmında yağmur var; kalan bölgeler güneşli ve sıcak olacak.