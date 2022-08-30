Geçtiğimiz günlerde motorin fiyatlarına 95 kuruş yapılan zam sonrasında 87 kuruş daha zam yapılmıştı. Üst üste yapılan zam haberleri sonrasında araç sahiplerine sevindirici haber benzinden geldi. Benzin fiyatlarına 30 Ağustos Salı günü itibarıyla 1 lira 04 kuruş indirim geldi. Yapılan indirim sonrası 20 TL'ye kadar gerileyen benzin fiyatları ile güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. İşte İstanbul, Ankara, İzmir 30 Ağustos Salı güncel LPG, mazot ve benzin fiyatları...