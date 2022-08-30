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Benzine büyük İNDİRİM: 30 Ağustos 2022 Salı bugün güncel akaryakıt fiyatları, LPG, (mazot) motorin fiyatı ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Araç sahipleri dikkat: İndirim geldi! 30 Ağustos 2022 güncel motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu?

Güncel benzin ve motorin fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Motorin fiyatlarına gelen üst üste zamların ardından araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. Benzin fiyatlarında yapılan indirim sonrası güncel akaryakıt fiyatlarını sizler için haberimizde derledik. İşte 30 Ağustos 2022 güncel motorin (mazot), LPG ve benzin fiyatları...

30.08.2022 - 13:13 | Güncelleme: ABONE OL

  • Geçtiğimiz günlerde motorin fiyatlarına 95 kuruş yapılan zam sonrasında  87 kuruş daha zam yapılmıştı. Üst üste yapılan zam haberleri sonrasında araç sahiplerine sevindirici haber benzinden geldi.  Benzin fiyatlarına 30 Ağustos Salı günü itibarıyla 1 lira 04 kuruş indirim geldi. Yapılan indirim sonrası 20 TL'ye kadar gerileyen benzin fiyatları ile güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. İşte İstanbul, Ankara, İzmir 30 Ağustos Salı güncel LPG, mazot ve benzin fiyatları...

  • BENZİNDE BEKLENEN İNDİRİM GELDİ!

    Geçtiğimiz günlerde brent petrol fiyatında yaşanan düşüşle beraber araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir gelişme yaşandı.

    Sektör kaynaklarından edinilen bilgilye göre; Benzin fiyatlarına 30 Ağustos Salı günü itibariyle geçerli olmak üzere 1 lira 04 kuruş indirim yapıldı.

  • MOTORİNE PEŞ PEŞE ZAM UYGULANMIŞTI!

    25 Ağustos Perşembe günü 95 kuruş zamlanan motorin fiyatlarına 87 kuruş daha zam yapılmıştı. 

  • LİTRE FİYATI 20 TL'YE KADAR İNDİ!

    İstanbul'da ortalama olarak 21,15 TL'den satılan benzinin litre fiyatı uygulanacak son akaryakıt indiriminin ardından 20 liraya kadar geriledi.

  • İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 30 AĞUSTOS 2022 

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,14 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 26,93 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,02 TL

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