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ABD'de Avrupa'da bankacılık sektörü merkezli yaşanan tedirginliklerin ardından bugün piyasaların gözü kulağı Fed'in saat 21.00'de açıklayacağı faiz kararında olacak.

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) son olarak şubat ayında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4.50-4.75 aralığına çekmişti. Söz konusu kararla Fed beraber son 8 toplantıda toplamda politika faizini 450 baz puan artırmış oldu.

Şubat başındaki son faiz kararından bu yana bugünkü toplantıya ilişkin beklentilerde büyük değişiklikler oldu.

'ŞAHİN' AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

Fed Başkanı Jerome Powell 7 Mart'ta yaptığı açıklamada Fed'in son veriler ışığında faizi muhtemelen beklenenden daha fazla artırması gerekeceğini belirtti. Powell gelen verilerin enflasyonu kontrol altına almak için daha sert önlemler almayı gerektirdiğini göstermesi durumunda 'daha büyük adımlar atmaya' hazır olduklarını ifade etti. Söz konusu tarihte yapılan bu 'şahin' açıklamaların ardından Fed'den mart toplantısında büyük oranda 50 baz puanlık artırım bekleniyordu. Ancak bu açıklamanın ardından yaşanan bankacılık krizi beklentilerde değişime yol açtı.

SVB'NİN İFLASI VE CREDIT SUISSE KRİZİ

Powell'ın açıklamasının üzerinden yalnızca 2 gün geçmişken Silicon Valley Bank'in (SVB) 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1.8 milyar dolar zararla kapatması ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurması sonrası hisse fiyatı yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetti. 10 Mart'ta ise bankaya kayyum atandı. SVB'nin ardından ise 13 Mart'ta New York merkezli Signature Bank de iflas etti.

Fed ve ABD Hazine Bakanlığı attıkları ortak adımla SVB'de tüm mevduatları koruma altına aldı. Bu hamleyle ülke genelinde mevduat sahiplerinin paniğe kapılarak özellikle görece küçük ve orta büyüklükteki bankalardan kaçmasının önüne geçildi.

Geçtiğimiz hafta ise bankacılık krizi Avrupa'ya sıçradı. 2022'de yaklaşık 8 milyar dolar zarar açıklayan 167 yıllık İsviçreli finans devi Credit Suisse'e yönelik endişeler artarken bankanın hisselerinde günlük yüzde 30'u aşan kayıplar yaşandı. Credit Suisse krizi, UBS'in bu bankayı satın almak üzere anlaşmaya varmasıyla çözüldü.

25 BAZ PUAN İHTİMALİ AĞIRLIK KAZANDI

Yaşanan krizlere karşı hızlı adımlar atılmış olsa da bankacılık sektörüne yönelik endişeler tam olara dindirilemedi. Bu sebeple Powell'ın ay başındaki 'şahin' konuşması sonrası 50 baz puanlık artırım fiyatlanırken piyasalarda ağırlık olarak bugün Fed'in ya faizi sabit bırakacağı ya da 25 baz puanlık indirime gideceği beklenmeye başladı. Son günlerde ağırlıklı olarak fiyatlanan ise 25 baz puanlık artırım ihtimali oldu. Daha önce mart toplantısında 50 baz puanlık artırım bekleyen JPMorgan bankacılıkta yaşanan kriz sonrası beklentisini 25 baz puanlık artırıma düşürdü. Goldman Sachs ise artık martta faiz artırımı beklemediği bildirdi. CNBC'nin yayımladığı Fed Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin yüzde 72'si 25 baz puanlık artırım beklediğini bildirdi.

CME FedWatch Tool'da 1 hafta önce 25 baz puanlık artırıma yüzde 54.6, faizin sabit bırakılmasına ise yüzde 45.4 olasılık veriliyordu. Bu sabah itibarıyla 25 baz puanlık artırım ihtimali yüzde 86.4'e yükselirken, faizin sabit bırakılma ihtimali yüzde 13.6'ya geriledi.

TAHVİL GETİRİLERİNDE GERİLEME

Ay başından bu yana yaşanan çalkantılar ve beklentilerdeki değişimler ABD tahvil getirilerinde de büyük dalgalanmalara yol açtı. Ay başında yüzde 4.79 olan ABD 2 yıllık Hazine tahvilinin getirisi Powell'ın 7 Mart'taki açıklamalarının ardından yüzde 5'in üzerini görmüştü. Bugün itibarıyla ise yüzde 4.14'e geriledi.

POWELL'IN AÇIKLAMALARI KRİTİK

Tabii bugün alınacak karar kadar Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları da dikkatle takip edilecek. Powell'ın konuşmasında Fed'in önümüzdeki toplantılardaki yol haritasına ilişkin ipuçları aranacak. Fed bir yandan enflasyonu yüzde 2'lik hedefine indirmeye çalışırken diğer yandan bir bankacılık krizine yol açmak da istemiyor. Powell'ın açıklamalarında bu hassas dengenin nasıl formülize edileceği anlaşılmaya çalışılacak.

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