Cuma namazı, İslam dininde farz olan haftalık bir ibadettir ve cuma günü öğle vakti cemaatle birlikte kılınır. Müslümanlar bu namaz için camilerde toplanır, önce hutbe dinlenir ardından iki rekât cuma namazı eda edilir. Cuma namazı, toplumsal birlik ve beraberliği pekiştiren önemli bir ibadet olmasının yanı sıra, Allah’a olan kulluğun ve sorumluluğun da bir göstergesidir. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 16 Mayıs 2025 Cuma namazı saati...