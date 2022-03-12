Rusya Ukrayna arasındaki gerilim sürerken uygulanan yaptırımlar ve dünyada yaşanan gelişmeler nedeniyle altın kurlarında hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Ons altın fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanırken altının gram fiyatı, güne yükselişle başladı. Analistler, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamındaki müzakerelerde ilerleme kaydedilememesi ve artan enflasyon kaygıları sonucu emtia piyasalarında dalgalanmanın arttığını belirterek, konuya ilişkin gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi. Peki, Çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 12 Mart güncel altın kuru...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL? (12 MART)

Çeyrek altın fiyatı saat 13:30 itibariyle Alış'ta 1.505,62TL , Satış'ta 1.539,08 TL'den işlem görüyor.

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