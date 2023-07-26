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        Haberler Müzik Bugün benim için yeni bir heyecan

        Sertab Erener: Bugün benim için yeni bir heyecan

        Sertab Erener, Maximum Uniq Açıkhava'da konser verdi. Erener, "31 yıldır her yerde şarkı söyledim. Çıkmadığım sahne kalmadı. Burada ilk kez sizlerle buluşuyorum. Bugün benim için yeni bir heyecan oldu" dedi

        Habertürk
        Giriş: 26.07.2023 - 08:30
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        "31 yılda çıkmadığım sahne kalmadı"
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        Sertab Erener, Maximum Uniq Açıkhava'da sahne aldı. Açılışı; 'Aç Sesini'yle yapan Erener, "31 yıldır her yerde şarkı söyledim. Çıkmadığım sahne kalmadı. Burada ilk kez sizlerle buluşuyorum. Bugün benim için yeni bir heyecan oldu" dedi.

        ŞARKILAR HEP BİR AĞIZDAN

        Sertab Erener, herkesin ezbere bildiği şarkılarını misafirleriyle hep bir ağızdan seslendirdi.

        OZBİ'Yİ AĞIRLADI

        Sertab Erener, 2001'de çıkardığı 'Kumsalda' isimli şarkısını 22 yıl sonra Rapçi Ozbi ile yaptığı düetle geçtiğimiz hafta yayınladı. Ozbi'yi sahnesinde ağırlayan Erener, sanatçıyla beraber yeni versiyonuyla yayınlanan 'Kumsalda' ve 'Kaçıncı Seviye'yi seslendirdi.

        SEMİRAMİS PEKKAN DA VARDI

        Sertab Erener'i dinlemeye gelenler arasında Semiramis Pekkan da vardı. Erener, yoğun istek üzerine 20 Eylül akşamı yeniden Maximum Uniq Açıkhava'da olacak.

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        #Sertab Erener
        #Maximum Uniq Açıkhava
        #Semiramis Pekkan
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