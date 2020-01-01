Bugün bankalar açık mı?

Yılbaşı nedeniyle bazı kurum ve kuruluşlar hizmet vermezken özellikle pek çok vatandaş bugün (1 Ocak 2020) banka şubelerinin açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki bankalar bugün açık mı? Yarın hizmet verecek mi?

BANKALARIN YILBAŞI TATİLİNDE ÇALIŞMA DURUMU

Banka şubeleri bugün, yeni yılın ilk gününde (1 Ocak 2020 Çarşamba) resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. Ancak tüm bankalar yarın yani 2 Ocak 2020 Perşembe gününden itibaren hizmet vermeyi sürdürecek.