Bugün aile hekimleri çalışıyor mu, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı soruları gündemdeki yerini aldı. Aile hekimliği çalışanları, performansa dayalı "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği"ne karşı kasım ve aralık aylarında iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti. Yönetmeliğin iptali için aile hekimleri, üçüncü kez iş bırakma kararı aldı. 81 ilde düzenlenecek 5 günlük iş bırakma kararı ile ilgili TTB, AHESEN ve AHEF’den peş peşe açıklama geldi. Sağlık ocaklarına aşı, sağlık raporu ya da muayene olmak için gidecek olan vatandaşlar ise ‘’6 Pcak Pazartesi aile hekimleri grevde mi, ne zaman iş bırakacak?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar.