Bugün aile hekimleri çalışıyor mu?
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin ardından aile hekimliği çalışanları, kasım ve aralık aylarında Türkiye genelinde iş bırakma eylemi yapmıştı. Türk Tabipleri Birliği (TTB), Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) ve Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) üçüncü kez iş bırakma kararı aldıklarını açıkladı. Alınan grev kararının ardından vatandaşlar, ''Bugün sağlık ocakları açık mı, kapalı mı, aile hekimleri çalışıyor mu? 6 Ocak Pazartesi aile hekimleri grevde mi, ne zaman iş bırakacak?'' sorularına cevap aramaya başladı. İşte aile hekimleri iş bırakma tarihleri hakkında detaylar…
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Bugün aile hekimleri çalışıyor mu, sağlık ocakları açık mı, kapalı mı soruları gündemdeki yerini aldı. Aile hekimliği çalışanları, performansa dayalı "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği"ne karşı kasım ve aralık aylarında iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti. Yönetmeliğin iptali için aile hekimleri, üçüncü kez iş bırakma kararı aldı. 81 ilde düzenlenecek 5 günlük iş bırakma kararı ile ilgili TTB, AHESEN ve AHEF’den peş peşe açıklama geldi. Sağlık ocaklarına aşı, sağlık raporu ya da muayene olmak için gidecek olan vatandaşlar ise ‘’6 Pcak Pazartesi aile hekimleri grevde mi, ne zaman iş bırakacak?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar.
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BUGÜN AİLE HEKİMLERİ GREVDE Mİ, ÇALIŞIYOR MU?
Aile hekimleri, sağlık çalışanları ve ebeler, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne tepki göstermek için daha önce kasım ve aralık aylarında iş bırakma eylemi yapmıştı.
Aile hekimleri, sağlık çalışanları ve ebeler, yönetmeliğe tepki olarak ocak ayında yeniden iş bırakma kararı aldı.
81 ilde düzenlenecek iş bırakma eylemi, 6 Ocak 2025 Pazartesi günü bugün başlayacak ve 10 Ocak Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek.
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AİLE HEKİMLERİ VE SAĞLIK OCAKLARI NE ZAMAN İŞ BIRAKACAK?
Birinci basamak sağlık hizmetleri arasında yer alan Aile Sağlık Merkezleri’nde (ASM) çalışan aile hekimlerinin 5 gün boyunca yapacağı iş bırakma eylemlerine, ikinci ve üçüncü basamakta çalışan hekimler ve sağlık personelleri de destek verecek.
İkinci ve üçüncü basamakta çalışan sağlık çalışanları 8 Ocak Çarşamba günü bir gün süreli iş bırakacak. Aile hekimleri, yarın il sağlık müdürlükleri önünde basın açıklaması yapacak. 8 Ocak Çarşamba günü ise büyük hastanelerde basın açıklaması yapılacak.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından yapılan açıklamada ‘’Meslek onurumuz ve halkın sağlığı için; aile hekimliği çalışanları olarak 6-10 Ocak tarihlerinde, tüm sağlık emekçileri olarak 8 Ocak günü iş bırakıyoruz!’’ ifadeleri kullanıldı.
Alınan karara göre aile hekimliği çalışanları, bugünden itibaren başlayarak 5 gün boyunca iş bırakacak.
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SAĞLIK OCAKLARI KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR? SAĞLIK OCAĞI ÇALIŞMA SAATLERİ
Sağlık ocakları, yurt genelinde hafta içi 08:00- 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. 12:30- 13:30 saatleri arasında ise öğle arası yapılmaktadır.
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SAĞLIK OCAĞI HAFTA SONU AÇIK MI?
Sağlık ocakları hafta sonu günleri yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.
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