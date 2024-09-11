Buğday saplarını 65 yıldır sanata dönüştürüyor
Hatay'da yaşayan 90 yaşındaki Niyazi Köleoğlu, 65 yıldır buğday saplarını örüp sanata dönüştürüyor
Giriş: 11.09.2024 - 11:27 Güncelleme: 11.09.2024 - 11:27
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Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Altınkaya köyünde yaşayan 90 yaşındaki Niyazi Köleoğlu, 65 yıldır buğday saplarından hasır örüp ailesinin geçimini sağlıyor.
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İlerlemiş yaşına rağmen hasır örücülüğünü devam ettiren Köleoğlu, hasat zamanı tarlalardan toplanan buğday saplarını kök boya yardımıyla renklendiriyor.
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Renklendirilip kurutulan buğday sapları, Köleoğlu’nun elinden sanata dönüşüyor.
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