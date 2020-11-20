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Pandemi döneminde satılacağı iddia edilen Volkswagen Grup bünyesindeki Bugatti ve Lamborghini'de üst düzey yönetim değişikliği yaşandı.

Yapılan açıklamaya göre, iki lüks otomobil üreticisi Aralık ayından itibaren tek bir CEO'ya bağlı olacak.

Her iki otomobil markasının üst yöneticisi olarak da Bugatti Başkanı Stephan Winkelmann'ın görevlendirildiği belirtildi.

Winkelmann'ın görevi devralacağı Lamborghini'nin mevcut CEO'su Stefano Domenicali ise, Ocak 2021'den itibaren kariyerine Formula 1'in yeni başkanı olarak devam edecek.

İtalyan yönetici, 1991 ile 2014 yılları arasında Ferrari'nin Formula 1 takımında farklı kademelerde görev almıştı.