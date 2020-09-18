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Volkswagen Group'un, sahibi olduğu Fransız süperspor otomobil üreticisi Bugatti'yi gözden çıkardığı iddia edildi.

Fransız üreticinin Hırvat girişimci Mate Rimac'a satılacağı kaydedildi. Manager Magazin'in şirket kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Rimac elektrikli süperspor otomobiller için bir platform geliştirdi.

Bu platformu Automobili Pininfarina'nın da aralarında olduğu birden fazla üreticiye satan Rimac'ta, Volkswagen bünyesindeki markalardan Porsche'un hissesi bulunuyor.

Öte yandan, Volkswagen'in niş bir marka olan Bugatti'ye ayırdığı bütçeyi, elektrikli ve otonom otomobillere harcamak istediği belirtiliyor

1909 yılında yüksek performanslı otomobiller üretmek için Ettore Bugatti tarafından Fransa'da Mulhouse şehrinde kurulan Bugatti, 1998 yılında Volkswagen Grubu'na satıldı.

Firmanın 2019'da sergilediği La Voiture Noire modeli, 18.7 milyon dolarlık satış fiyatı ile dünyanın en pahalı seri üretim aracı unvanını almıştı.