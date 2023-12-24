BUDO'nun 6 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 6 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak
Giriş: 24.12.2023 - 02:48 Güncelleme: 24.12.2023 - 02:48
BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, 24 Aralık Pazar günü 08.00 ila 10.30 saatlerinde yapılması planlanan Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) karşılıklı 6 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.