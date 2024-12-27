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        Haberler Gündem Güncel BUDO'nun 14 seferi iptal edildi | Son dakika haberleri

        BUDO'nun 14 seferi iptal edildi

        Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 14 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilirken, İstanbul'a gitmek üzere açılan bir deniz otobüsünün dalgalarla mücadele ettiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 18:35 Güncelleme: 27.12.2024 - 20:04
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        BUDO'nun 14 seferi iptal edildi
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        BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılacak olan seferlerini iptal etti.

        BUDO'dan yapılan duyuruda; 07.00 ile 19.30 saatleri arasında yapılması planlanan Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)- Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya) olmak üzere karşılıklı 14 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği belirtildi.

        DALGALAR NEDENİYLE ZOR ANLAR YAŞANDI

        BUDO feribotunun İstanbul seferini yapmak üzere denize açıldığı sırada dalgalar nedeniyle zor anlar yaşayıp, limana geri döndüğü anlar, sahildeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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