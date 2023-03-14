Budamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Salihli'nin kırsal Çamurhamamı Mahallesi'nde meydana geldi.

3 çocuk babası Sabri Öztürk, Yanıktarla mevkisinde bulunan bahçesindeki ayva ağaçlarını budamaya geldi. Çıktığı ağaçta dengesini kaybeden Öztürk, metrelerce yükseklikten düştü.

Öztürk'ten haber alamayan yakınları, bahçeye geldiğinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Öztürk'ün cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.