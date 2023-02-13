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Bucasporlu Berke Bıyık depremzedelere yardım için formasını sattı

Bucaspor 1928 forması giyen Berke Bıyık, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için şampiyonluk formasını ve madalyasını açık arttırmayla sattı.

Giriş: 13.02.2023 - 11:00 | Güncelleme: ABONE OL
Bucasporlu Berke Bıyık depremzedelere yardım için formasını sattı
İHA

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928 forması giyen Berke Bıyık, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremin ardından bölgede bulunan vatandaşlara yardım amacıyla 2021 yılındaki şampiyonluk forması ve madalyasını sattı. Oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Forma ve madalyamız 18 bin TL'ye satılmıştır. 24.05.2021 yılının İskenderunspor maçı play-off finalinde şampiyon olduğum ‘Formam’ ve ‘Madalyam’ anlamının maneviyatının değerini kelimelere sığdırmam mümkün değil. Şimdi belki de ulaşmamız gereken kardeşlerimize afet ve depremzedelerimiz için çok daha büyük anlamı olacak” dedi.

Öte yandan 27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde maç formasını da 5 bin TL'ye satarak aynı şekilde depremzedelere destek olmuştu.

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