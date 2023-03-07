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Bu yıl sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 19 bin 405'e ulaştı

Göç İdaresi Başkanlığı, yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 19 bin 405'e ulaştığını bildirdi

Giriş: 07.03.2023 - 19:33 | Güncelleme: ABONE OL
Bu yıl sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 19 bin 405'e ulaştı
19 bin 405 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
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AA

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadeleye yönelik sınır dışı işlemleri sürüyor.

Buna göre, 1-6 mart tarihleri arasında Ağrı, Erzurum ve Iğdır'dan gerçekleştirilen toplam 4 charter (özel uçuş) ile 544 Afganistan uyruklu göçmen sınır dışı edildi.

Uçuşlarla yılbaşından bu yana Afganistan'a düzenlenen 14 charter seferi ile 2 bin 183, tarifeli seferlerle 4 bin 267 olmak üzere 6 bin 450 yabancının ülkelerine dönüşü sağlandı. Böylece yılbaşından bu yana tüm uyruklardan sınır dışı edilen göçmen sayısı 19 bin 405'e ulaştı.

Geçen yıl ise 235'i Afganistan'a, 2'si de Pakistan'a olmak üzere 237 charter seferinin yanı sıra düzenlenen tarifeli uçuşlarla toplam 124 bin 441 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği belirtildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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