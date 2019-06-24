24 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Akıllı telefonların kullanım oranının artmasıyla beraber oyun sektöründe de mobil uygulamalara ilgi her geçen gün artıyor. Artık 7’den 77’ye büyük bir kesim telefonları üzerinden mobil oyunları indirip, bu oyunları takip ediyor. Statista’nın araştırmasına göre 2018 yılında mobil oyun indirme rakamı tüm dünyada 38 milyar iken, 2019 yılında bu rakamın 40 milyarın üzerine çıkması bekleniyor.
Mobil oyun oynayanların sayısında artışa ve gencinden yaşlısına herkes için uygun bir mobil oyun veya uygulamının mevcut olduğuna dikkat çeken Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Kurucusu Ozan Aydemir, “Evde, metroda, vapurda kısacası her yerde net bir şekilde mobil oyuna yönelimin arttığını görüyoruz" dedi.
Aydemir, "2018 yılında her iki uygulama mağazasından, toplamda dünya genelinde 38.3 milyar mobil oyun indirildi. Bu rakamın 29 milyar 4 milyonu Google Play, 8 milyar 9 milyonu ise Apple Store’dan. Genel olarak tüm aplikasyon indirmelerine baktığımızda ise bu rakam 105 milyarı buluyor” diye konuştu.
‘GÜNDE ORTALAMA 6 SAAT İNTERNETTEYİZ’
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre internet kullanan bireylerin oranı yüzde 72.9’a ulaştı. Türkiye’de hanelerin internete erişim oranı son beş yıllık dönemde yüzde 49.1’den yüzde 80.7’ye, bilgisayar kullanım oranı ise yüzde 92’den yüzde 97.2’ye yükseldi. 2018 verilerine göre dünyada ise internet kullanıcı sayısının 4 milyarı aştığı görülüyor.
4 milyar internet kullanıcısının günde ortalama 6 saat internete bağlı kaldığını belirten Ozan Aydemir, “GSM operatörlerinin sunduğu hizmetler internete bağlı kalma ve oyun oynama rakamları üzerinde etkin rol oynuyor. Bilgisayar oyunlarının kullanımı devam ederken mobil oyunlara rağbet gün geçtikçe artıyor. Türkiye’de 2018 yılında mobil kullanıcı sayısı 76 milyon 340 bini buluyor. Nüfusun yüzde 75-80’i akıllı telefon kullanıyor” dedi.
EN POPÜLER OYUNLAR
Araştırmaya göre 2018 yılında en çok takip edilen ücretsiz oyunlar şunlar oldu:
Helix Jump
PUBG Mobile
Subway Surfers
Head Ball 2
Candy Crush Saga
Sniper 3D Assassin
Love Balls
My Talking Tom
101 Okey by Peak Games
slither.io
2018 yılında en çok takip edilen ücretli oyunlar ise şöyle:
Hitman Sniper
Minecraft Pocket Edition
Operation Third
Earn to Die
Construction Simulator 2014
Assassins Creed Identity
Adalet Namluda: Afrin
Plague Inc.
Football Manager 2019
Real Drift Car Racing
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