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        Haberler Bilgi Gündem Bu yıl fitre miktarı ne kadar oldu? Diyanet İşleri 2025 günlük fitre miktarını kaç TL olarak açıkladı?

        2025 fitre miktarı ne kadar oldu?

        Ramazan ayına sayılı günler kala, bu yıl için geçerli olacak fitre miktarı da merak konusu olmaya başladı. Fitre, oruç tutamayanların ihtiyaç sahiplerine vermekle yükümlü oldukları bir sadaka olup, her yıl fitre tutarı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenir. Peki, 2025 yılı için fitre miktarı ne kadar olacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 13:57 Güncelleme: 18.02.2025 - 13:57
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        • 1

          Mart ayı itibarıyla İslam dünyası Ramazan ayına girecek. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl verilecek fitre miktarını belirledi. Açıklanan tutar, 2026 yılının Ramazan ayına kadar geçerli olacak. İşte, 2025 fitre miktarı...

        • 2

          2025 RAMAZAN FİTRE MİKTARI NE KADAR OLDU?

          Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2025 yılı Ramazan ayından 2026 yılı Ramazan ayına kadar olan süre için fitre miktarını 180 TL olarak belirledi.

          Kurul tarafından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yapılan toplantıda 2025 yılı Ramazan ayı için fitre miktarının belirlenmesi hususunun görüşüldüğü belirtildi.

          Toplantı sonrası alınan kararların yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

          “Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarı 2025 yılı Ramazan ayından 2026 yılı Ramazan ayına kadar 180 TL olarak belirlenmiştir.

          Fitre olarak belirlenen miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda maddelerinden ayni olarak da verilebilir.

          Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir.

          Bunun yanında her bir mükellef, kendi günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir.”

        • 3

          2025 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Ramazan 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. 26 Mart Kadir Gecesi olarak idrak edilecek. 29 Mart Ramazan Bayramı arifesi olacak ve 30 Mart ile 1 Nisan arasında Ramazan Bayramı kutlanacak.

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