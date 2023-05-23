Kakaolu ıslak kek tarifi nasıl yapılır?

Islak kek tarifi için derin bir kasede yumurta ve şekeri aktarın.

Şeker eriyip, karışım krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Ardından içerisine sütü, sıvı yağı ilave edin.

Vanilini de ekleyin. Koyup tekrar karıştırın.

Topak kalmaması için kakao, kabartma tozu ve unu süzgeçten geçirin ve karışıma ekleyin.

Son bir kez daha güzelce çırpın.

Yağlanmış, ısıya dayanıklı bir kabın içerisine karışımı döktükten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.

Keki ıslatmak için bir sos tenceresinde süt, toz şekeri aktarın.

Sıvı yağı da ilave edin.

Kakao ve bir tutam tuzu karıştırıp bir taşım kaynatın.

Kaynayınca ocaktan alın.

Fırından çıkan sıcak kekin üzerine, hazırladığımız sıcak sosu dökün ve çekmesini bekleyin.

Sosunu sünger gibi çeken iç kısmı yumuşacık ıslak keki dilimledikten sonra üzerine file badem serpiştirerek servis edin, sevdiklerinizle afiyetle tüketin.