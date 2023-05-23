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Bu sıradan bir kek değil: Çikolata sevenleri bayram ettirecek tam kıvamında ıslak kek tarifi!

Tam bir çikolata tutkunuyum diyorsanız tam ölçülü ıslak kek tarifi tam size göre üstelik yapımı da oldukça kolay olan bu tarifle tüm davetlilerinizi mest edin. Peki, tam ölçülü ıslak kek nasıl yapılır? İşte tam kıvamında ıslak kek tarifi!

Giriş: 23.05.2023 - 12:07 | Güncelleme: ABONE OL
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  • KAKAOLU ISLAK KEK TARİFİ

    Malzemeler:

    3 adet yumurta

    1 su bardağı toz şeker

    1 su bardağı süt

    1 su bardağı ayçiçek yağı

    1 paket vanilya

    2 yemek kaşığı kakao

    1 Paket kabartma tozu

    1 su bardağı (2 yemek kaşığı fazla) un

  • Kek kalıbını yağlamak için:

    1 yemek kaşığı sıvı yağ

    Sosu için:

    1 su bardağı süt (daha ıslak isterseniz süt miktarını arttırabilirsiniz)

    4 yemek kaşığı kakao

    1 su bardağı toz şeker

    1 çay bardağı sıvı yağ

     

    ½ çay kaşığı tuz

     

  • Kakaolu ıslak kek tarifinin püf noktası

    Kekinizin daha iyi kabarması için; kabartma tozunu elenmiş un ile birlikte 1-2 damla limon suyu ilavesiyle ekleyebilirsiniz.

  • Pişirme önerisi:

    Tadını seviyorsanız kek harcına portakal şekerlemesi ekleyebilirsiniz.

  • Kakaolu ıslak kek tarifi nasıl yapılır?

    Islak kek tarifi için derin bir kasede yumurta ve şekeri aktarın.

    Şeker eriyip, karışım krema kıvamına gelene kadar çırpın.

    Ardından içerisine sütü, sıvı yağı ilave edin.

    Vanilini de ekleyin. Koyup tekrar karıştırın.

    Topak kalmaması için kakao, kabartma tozu ve unu süzgeçten geçirin ve karışıma ekleyin.

    Son bir kez daha güzelce çırpın.

    Yağlanmış, ısıya dayanıklı bir kabın içerisine karışımı döktükten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.

    Keki ıslatmak için bir sos tenceresinde süt, toz şekeri aktarın.

    Sıvı yağı da ilave edin.

    Kakao ve bir tutam tuzu karıştırıp bir taşım kaynatın.

    Kaynayınca ocaktan alın.

    Fırından çıkan sıcak kekin üzerine, hazırladığımız sıcak sosu dökün ve çekmesini bekleyin.

    Sosunu sünger gibi çeken iç kısmı yumuşacık ıslak keki dilimledikten sonra üzerine file badem serpiştirerek servis edin, sevdiklerinizle afiyetle tüketin.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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