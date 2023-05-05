MAYALI PUF POĞAÇA NASIL YAPILIR?
Puf poğaçamızın hamuru için yoğurma kabına ılık su, ılık süt, sıvıyağ, yumurta, şeker ve yaş mayayı alalım ve maya eriyene kadar güzelce karıştıralım.
Ardından tuz ve unun bir kısmını ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Unu yavaş yavaş ilave ederek hamurumuzu yoğurmaya devam edelim.
Hamurumuz kıvam aldıktan sonra tezgaha alarak bir süre de tezgahta yoğurarak toparlayalım ve tekrar yoğurma kabımıza alalım.
Hamurumuzun üzerini streçleyip temiz bir bez örterek 1 saat kadar mayalanmaya bırakalım.
Sürenin sonunda kabaran ve mayası gelen hamurumuzu yoğurarak havasını alalım.
Ardından tezgaha alıp toparlayarak önce 2 eşit parçaya ardından her parçayı da toplamda 12 parça olacak şekilde keselim.
Kestiğimiz parçaları elimizle beze haline getirelim ve fırın tepsisine dizelim.
Mayalı poğaçalarımızın üzerine çırpılmış yumurta sürüp susam serperek 10-15dakika kadar tepsi mayasının gelmesi için bekletelim.
Ardından poğaçalarımızı önceden ısıtılmış 180°C fırında alt-üst fansız ayarda yaklaşık 20-25 dakika pişmeye bırakalım.
Pişen poğaçalarımız servise hazır. Afiyet olsun!