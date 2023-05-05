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Hafta sonu kahvaltınız için puf puf kabaran poğaça tarifi! Meğer kabarmasının sırrı bunda saklıymış…

Özellikle hafta sonlarının vazgeçilmezi olan ev yapımı poğaça soflarınıza lezzet katacak. Pastane poğaçasını aratmayacak bu tarifin tadına doyamayacaksınız. Ölçüsü tam, hamuru tam kıvamınca anne poğaçası tarifi ile sofralarınız şenlenecek, yiyenler tarifini isteyecek. İşte puf puf kabaran poğaça tarifi…

Giriş: 05.05.2023 - 17:58 | Güncelleme: ABONE OL
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  • MAYALI PUF POĞAÇA TARİFİ

    Malzemeler

    1 paket yaş maya (42 gr)

    1 su bardağı ılık su (200 ml)

    1 su bardağı ılık süt (200 ml)

    1 su bardağı sıvı yağ (200 ml)

    1 adet yumurta

    2 yemek kaşığı toz şeker

    2 tatlı kaşığı tuz

    6,5-7 su bardağı un

    Üzeri için;

    Yumurta sarısı

    Susam

  • MAYALI PUF POĞAÇA NASIL YAPILIR?

    Puf poğaçamızın hamuru için yoğurma kabına ılık su, ılık süt, sıvıyağ, yumurta, şeker ve yaş mayayı alalım ve maya eriyene kadar güzelce karıştıralım.

    Ardından tuz ve unun bir kısmını ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Unu yavaş yavaş ilave ederek hamurumuzu yoğurmaya devam edelim.

    Hamurumuz kıvam aldıktan sonra tezgaha alarak bir süre de tezgahta yoğurarak toparlayalım ve tekrar yoğurma kabımıza alalım.

    Hamurumuzun üzerini streçleyip temiz bir bez örterek 1 saat kadar mayalanmaya bırakalım.

    Sürenin sonunda kabaran ve mayası gelen hamurumuzu yoğurarak havasını alalım.

    Ardından tezgaha alıp toparlayarak önce 2 eşit parçaya ardından her parçayı da toplamda 12 parça olacak şekilde keselim.

    Kestiğimiz parçaları elimizle beze haline getirelim ve fırın tepsisine dizelim.

    Mayalı poğaçalarımızın üzerine çırpılmış yumurta sürüp susam serperek 10-15dakika kadar tepsi mayasının gelmesi için bekletelim.

    Ardından poğaçalarımızı önceden ısıtılmış 180°C fırında alt-üst fansız ayarda yaklaşık 20-25 dakika pişmeye bırakalım.

    Pişen poğaçalarımız servise hazır. Afiyet olsun!

  • PUF POĞAÇA TARİFİNİN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

    Kullandığınız su ve sütün ılık olması mayanızın daha kolay aktifleşmesini sağlayacaktır.

    Hamurunuzu yoğurduktan sonra üzerini örterek mayalanmaya bırakmalısınız.

    Poğaçanızı dilediğiniz iç harcı ile yapabilirsiniz.

  • MAYASIZ PUF POĞAÇA TARİFİ

    Kabartma tozu ile kabartacağınız, lezzeti ile gönlünüzü fethedecek mayasız puf poğaça ile hem zaman kazanabilir hem de nefis poğaçalar elde edebilirsiniz. Sizler de kendi mutfağınızda deneyebilirsiniz.

    Yoğurt ve kabartma tozu ile puf puf olan 321 poğaçanın da tarifini kaçırmamalısınız.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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