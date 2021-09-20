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Uluslararası ticaretin gelişmesiyle birlikte limanlarda elleçlenen konteyner ve yük miktarı her geçen gün artıyor. Bu da beraberinde nitelikli ara eleman ihtiyacını ortaya çıkartıyor. Bu kapsamda 69 üyesi ile sektörün çatı kuruluşu olan Türkiye Liman İşletmecileri Derneği, İskenderun Teknik Üniversitesi ile önemli bir protokole imza attı.

Protokole göre derneğin bünyesinde bulunan Rıhtım Gemi Köprülü Liman Vinci (SSG), Lastik Tekerlekli Saha Köprü Vinci (RTG) iş makinelerini simüle edebilme özelliklerine sahip vinç simülatörü, üniversite bünyesindeki Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi’ne hibe edildi.

30’DAN FAZLA SENARYO İLE DONATILDI

24 Eylül Cuma günü açılışı gerçekleştirilecek olan ‘İSTE–TÜRKLİM Vinç Simülatör Merkezi’ ile hem kişilerin meslek sahibi olması hem de eğitime ve istihdama katkı sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca, dev vinçleri kullanacak operatörleri yetiştirecek bu merkez ile gerçek hayatta karşılaşılabilecek senaryoları uygulamaya dönüştürerek, yaşanabilecek olası riskleri sıfıra indirerek iş kazalarının da önüne geçilebilmesi hedefleniyor. Simülatör, fırtınalı, yağmurlu, karlı gibi farklı hava durumları, gemi ve yük tipleri ile gece- gündüz gibi 30’un üzerinde senaryoyu bünyesinde barındırıyor.

İSTE-TÜRKLİM Vinç Simülatör Merkezi, Doğu Akdeniz Bölgesi’ndeki ilk olma özelliğini taşıyor. Türkiye’nin önemli limanlarının bir kısmının İskenderun bölgesinde olduğunu belirten Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) Başkanı Hakan Genç, “İskenderun, üretimimizin ve lojistiğimizin dünyaya açılan en önemli kapılarından biri. İskenderun Teknik Üniversitesi ile yaptığımız protokol kapsamında faaliyete geçecek bu merkez, vinç operatörlerinin yetiştirilmesine, eğitime ve istihdama büyük katkı sağlayacak. Ayrıca simülatörler, operasyonları teoriden pratiğe dönüştürürken, öğrencilere de büyük fayda sağlayacak’’dedi.

SİMÜLATÖR FARKLI SENARYOLARI HAYATA GEÇİRECEK

Hakan Genç, vinç simülatör merkezi ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Fakülte içerisinde kurulan odada dijitalleşmenin de etkisiyle birebir liman canlandırılması yapılarak vinç koltuğuna oturan operatör, gerçek hayatta karşısına çıkabilecek birçok senaryo ile gemilerden yükleri limana indirme ve gemiye yükleme eğitimi alacak. Bu projeyi hem bölgenin hem de ülkemizin geleceği için önemli bir yatırım olarak görüyoruz. Burada verilecek eğitim ile hayati öneme sahip vinçlerin en güvenli şekilde kullanılması hedefleniyor. Türkiye’deki limancılık alanında sınav ve belgelendirme konusunda tek yetkili kurum olan derneğimiz, Kariyerport ismi altında mesleki yeterlilikleri belirleyip ölçüyor ve yetkin elemanları belgelendiriyoruz.”

‘İSTEYEN HERKES EĞİTİMLERE KATILABİLECEK’

Sürekli Eğitim Merkezi (İSTE-SEM) bünyesinde açılacak eğitim kursları ile isteyen herkesin bu eğitimi alabileceğinin altını çizen İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci ise şöyle konuştu:

“Özellikle Doğu Akdeniz bölgesinde faaliyet gösteren konteyner limanlarının ilgisini çekecek olan bu proje, mavi yakalı liman vinç operatörlerinin nitelikli olarak Teknoversite vizyonuyla, en son teknolojik imkânların da kullanılması ile yetiştirilmesinde ve sonuç olarak istihdamlarında önemli rol oynayacaktır. Mesleğe adım atmak isteyen aday öğrenciler, teorik bilgilerini kendi imkânları ve basılı kaynaklar ile geliştirirken uygulama becerilerini de üniversitemiz bünyesindeki kurulumu tamamlanan simülatör sayesinde arttırabileceklerdir.”