Bu özelliği insanlarla paylaşan tek canlı: Neden bazı balinalar menopoza giriyor?

BÜYÜKANNELER GELECEK NESİLLERE YARDIM EDİYOR!

Araştırmacılar ayrıca menopoza giren türlerin dişilerinin, daha uzun yaşamları sayesinde yavrularıyla çok daha fazla zaman geçirebildiklerini böylece büyükannelerin gelecek nesillere yardım etmede önemli bir rol oynadığını gösterdi. Ayrıca artık üremeyen dişiler bu şekilde kendi yavrularıyla rekabet etmekten de kaçınmış oluyor.

Kaynak: BBC, Live Science, Nature