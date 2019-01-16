Bu kez 'Can Dostlar' ile geliyorlar

'Can Dostlar', 'Güldüy Güldüy Show Çocuk' ekibinin 'Bizim Köyün Şarkısı'ndan sonra ikinci filmi olarak gösterime girmeye hazırlanıyor. Senaryosunun zemini ebeveynlerin teknoloji ve iş tutkusu nedeniyle yalnız kalan çocukların yaşadıklarının üzerine oturtulan filmi Tuğçe Soysop yönetirken başrolleri Selim Bayraktar, Berat Efe Parlar, Esat Polat Güler, Eda Döğer, Dora Dalgıç, Taha Sönmezışık, Arda Taşarcan, Alperen Efe Esmer, İkra Külahlıoğlu, İlknur Külahlıoğlu, Can Aydın, Duru Hoşver, Damla Ateş, Tuğçe Karabayır, Dilşah Demir, Doğan Akdoğan ve Ünal Yeter ve Onur Atilla paylaştı.

İzleyiciyle 18 Ocak'ta buluşacak olan 'Can Dostlar'ın galasında 'Güldüy Güldüy Show Çocuk' ekibi akranlarıyla bir araya gelerek keyifli zaman geçirdi.

İrem Sak, Özgün Aydın, Parla Şenol, Aziz Aslan ve Can Kahraman'ın da katıldığı galada yönetmen Tuğçe Soysop, şunları söyledi; "Mahallede yaşayan bir grup çocuğun arkadaş ve dost olma serüvenini izleyeceğiz. Bir yandan, birbirlerini tanırlarken, bir yandan da oynamak istedikleri parkın yakınlarında oturan esrarengiz, Kötü Kazım'la (Selim Bayraktar) mücadelelerini izleyeceğiz. Selim Bayraktar da şu anda Ankara'da oyunu olduğu için gelemedi. Ona da selamlarımızı iletelim buradan."

Vakıfbank Spor Kulübü'nün ana destekçisi olduğu 'Can Dostlar'da konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçen Onur Atilla ise duygularını "Beni konuk oyuncu olarak davet ettiler, beni de aralarına aldıkları için teşekkür ederim. Bu ekibin ikinci filmi. Yine aynı yazar kadrosunun çok kıymetli bir işi. Hepsi üstesinden çok güzel geldi. Ben de 'Bakkal Lütfü'yü oynadım, sevgili Duru Hoşver ile birlikte harika performanslar sergiledik. Eksik kalmayın, izleyin" dedi.