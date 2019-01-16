Bu kez 'Can Dostlar' ile geliyorlar

16 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
'Can Dostlar', 'Güldüy Güldüy Show Çocuk' ekibinin 'Bizim Köyün Şarkısı'ndan sonra ikinci filmi olarak gösterime girmeye hazırlanıyor. Senaryosunun zemini ebeveynlerin teknoloji ve iş tutkusu nedeniyle yalnız kalan çocukların yaşadıklarının üzerine oturtulan filmi Tuğçe Soysop yönetirken başrolleri Selim Bayraktar, Berat Efe Parlar, Esat Polat Güler, Eda Döğer, Dora Dalgıç, Taha Sönmezışık, Arda Taşarcan, Alperen Efe Esmer, İkra Külahlıoğlu, İlknur Külahlıoğlu, Can Aydın, Duru Hoşver, Damla Ateş, Tuğçe Karabayır, Dilşah Demir, Doğan Akdoğan ve Ünal Yeter ve Onur Atilla paylaştı.
İzleyiciyle 18 Ocak'ta buluşacak olan 'Can Dostlar'ın galasında 'Güldüy Güldüy Show Çocuk' ekibi akranlarıyla bir araya gelerek keyifli zaman geçirdi.
İrem Sak, Özgün Aydın, Parla Şenol, Aziz Aslan ve Can Kahraman'ın da katıldığı galada yönetmen Tuğçe Soysop, şunları söyledi; "Mahallede yaşayan bir grup çocuğun arkadaş ve dost olma serüvenini izleyeceğiz. Bir yandan, birbirlerini tanırlarken, bir yandan da oynamak istedikleri parkın yakınlarında oturan esrarengiz, Kötü Kazım'la (Selim Bayraktar) mücadelelerini izleyeceğiz. Selim Bayraktar da şu anda Ankara'da oyunu olduğu için gelemedi. Ona da selamlarımızı iletelim buradan."
Vakıfbank Spor Kulübü'nün ana destekçisi olduğu 'Can Dostlar'da konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçen Onur Atilla ise duygularını "Beni konuk oyuncu olarak davet ettiler, beni de aralarına aldıkları için teşekkür ederim. Bu ekibin ikinci filmi. Yine aynı yazar kadrosunun çok kıymetli bir işi. Hepsi üstesinden çok güzel geldi. Ben de 'Bakkal Lütfü'yü oynadım, sevgili Duru Hoşver ile birlikte harika performanslar sergiledik. Eksik kalmayın, izleyin" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!