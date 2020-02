KARANLIK SULAR

ABD'li roman yazarı Nathaniel Rich'in 2016'da New York Times'da kaleme aldığı The Lawyer Who Became DuPont's Worst Nightmare adlı makalesinden uyarlanan filmin başrollerinde Mark Ruffalo ve Anne Hathaway yer alıyor. Biyografi türündeki yapım, dünyanın en büyük şirketlerinden biri ile ilgili karanlık bir sırrı açığa çıkaran bir avukatın hikayesini konu ediniyor.