18 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
KARAKOMİK FİLMLER
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazıp yönettiği ve rol aldığı Karakomik Filmler adlı projesinin ilk filmi yarın izleyiciyle buluştu. 'İki film birden' konseptinde hazırlanan Karakomik Filmler, Kaçamak ve 2 Aradaa isimli iki orta metraj filmden oluşuyor.
Cem Yılmaz, Özkan Uğur, Zafer Algöz, Necip Memili, Nilperi Şahinkaya ve Can Yılmaz'ın rol aldığı Kaçamak, eşlerine yalan söyleyip felekten bir hafta sonu geçirmek için lüks bir işletmede bir araya gelen bir grup erkeğin, yakınlarına dünya dışı varlıkların iniş yapmasıyla gelişen olayları anlatıyor. Ozan Güven, Cem Davran, Cemre Ebuzziya, Uraz Kaygılaroğlu gibi isimlerin ünlü komedyen Yılmaz'a eşlik ettiği 2 Arada ise arabalı vapurda çalışan bir adamın acıklı hikayesini konu alıyor.
MALEFİZ: KÖTÜLÜĞÜN GÜCÜ
Oscar sahibi Amerikalı oyuncu ve film yapımcısı Angelina Jolie'nin başrolünde yer aldığı Malefiz: Kötülüğün Gücü fantastik macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday. Yönetmenliğini Joachim Ronning'in üstlendiği yapım, Malefiz ve Aurora'nın arasındaki karmaşık ilişkiyi ve Moors topraklarına gelen yeni tehditlerle karşılaşmalarını konu ediniyor. Başrolde Malefiz karakterini canlandıran Angelina Jolie'ye Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Juno Temple, Ed Skrein, Chiwetel Ejiofor, Lesley Manville ve Sam Riley eşlik ediyor.
VİKİNG KUŞATMASI
Jack Burton'un yönettiği aksiyon ve macera türündeki Viking Kuşatması'nda Michelle McTernan, Sarah Driver, James Groom ile Adam McNab oynuyor. Senaryosu Philip Dyas ve Alastar Kirton'a ait olan filmin konusu özetle şöyle:
"Çılgın kadınlardan oluşan bir çete, büyük bir plan hazırlığındadır. Kadınlar, sevdiklerini köle olarak satan yolsuz keşişlerle dolu bir manastırı ele geçirmek ve keşişleri katletmek istemektedir. Ancak onların planı, şeytani bir ordu ile karşı karşıya geldiklerinde bozguna uğrar."
VAHŞET OTELİ
Suzanne Clement, Allan Hawco, Shelley Thompson ve Geza Kovacs'ın rol aldığı Vahşet Oteli'ni Michael Melski yönetti. Korku türündeki yapım, bebek beklemekte olan bir ailenin hafta sonu tatili için gittikleri otelin karanlık gizemini keşfetmeleriyle başından geçenleri anlatıyor.
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