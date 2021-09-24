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İlk kez 2019 yılında Ege Bölgesi'nde girişimcilik ekosistemini gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Ege'nin 2021 döneminde dereceye giren girişimler açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, 2011'den bu yana girişimcileri destekleyen TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!'ın en çok başvuru aldığı bölgelerden biri olan Ege Bölgesi'ne yönelik kurgulanan TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Ege'nin üçüncü dönemi önceki yıllarda olduğu gibi EGİAD iş birliğinde gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, girişimciliğe duyulan yakın ilginin nedenlerinin başında inovasyona dayalı iş yaratma kültürünün geldiğini belirterek, "Türkiye'nin de içinde yer aldığı, önemli genç nüfusa sahip dünyanın pek çok ülkesinde, girişimciliğin geliştirilebilmesinin önemli kaynağı olan gençlerimize yönelik çabalar sergilenmekte, genç girişimci adaylarının nasıl daha fazla girişimciliğe yönlendirilebileceğine ilişkin etkinlikler önem kazanmaktadır" dedi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masası Başkanı İrem Oral Kayacık ds, "3 yıl önce EGİAD ile Bu Gençlikte İŞ Var! Ege için bir araya geldik. TÜSİAD'ın bilgi birikimi, networku ve tecrübesini EGİAD'ınki ile birleştirerek girişimcilerimize verdiğimiz desteği artırmayı hedefledik. Bugüne kadar 300'ün üzerinde girişimci Bu Gençlikte İŞ Var! Ege sürecinden geçti. Onlarca paydaş programın içeriğine dahil edildi" diye konuştu.

Yarışmada birincilik ödülü Agon'un oldu. Girişimin, 10 bin TL, Kuluçka Desteği & EGİAD Melekleri Mentorluk, TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var İstanbul final sahnesinde girişimi tanıtma fırsatı kazandığı açıklandı.

İkincilik ödülünün Visporclub'a, üçüncülük ödülünün ise Autohealth ekibine laık görüldüğü bildirildi.