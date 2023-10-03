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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: "Öldürülmek istemiyorum!" Ayşen'in çığlığı! - Son dakika Manisa haberleri

        "Öldürülmek istemiyorum!" Ayşen'in çığlığı!

        Manisa'da, ayrılmak istediği sevgilisi 40 yaşındaki Adem Yilmaz'ın diz kapağından tabancayla vurduğunu ileri süren 27 yaşındaki Ayşen Eryılmaz, başka suçtan cezaevine giren Yilmaz'ın kendisini tehdit ettiğini söyleyip, sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu. Polis ekipleri tarafından ifadesi alınan Eryılmaz, şikayetçi olduğu Yilmaz için adalet istediğini dile getirerek, "Hayatımı kararttı. Hem beni hem de çocuklarımı öldürmekle tehdit etmeyi sürdürdüğü için çocuklarımı bir an olsun yanımdan ayırmıyorum. Öldürülme korkusuyla yaşıyorum. Can güvenliğimiz yok. Öldürülmek istemiyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 07:29 Güncelleme: 03.10.2023 - 08:51
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        "Öldürülmek istemiyorum!" Ayşen'in çığlığı!
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        Manisa'da olay, 18 Mart'ta Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşandı. Geçen yıl eşinden boşanan Ayşen Eryılmaz (27), Adem Yilmaz (40) ile tanıştı.

        SAPLANTILI OLDUĞUNU FARK ETTİ

        DHA'da yer alan habere göre bir süre sonra, eski eşinin de arkadaşı olan Yilmaz'ın uyuşturucu kullandığını öğrenen Eryılmaz, saplantılı olduğunu fark edince ayrılma kararı aldı. İddiaya göre, Yilmaz, ayrılmak istemediği Eryılmaz'ı kendisini ve çocuklarını öldürmekle tehdit etti.

        VURUP HASTANEYE BIRAKTI

        Eryılmaz, Yilmaz ile bir kez daha görüşmeyi kabul etti. Otomobilde buluşan ikili tartıştı. Yilmaz, birlikte olma isteğini reddeden Eryılmaz'ı, sol diz kapağından silahla vurdu. Yilmaz, yaralanan Eryilmaz'ı otomobiliyle hastanenin giriş kapısına bırakıp uzaklaştı.

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        DİZİNE PLATİN YERLEŞTİRİLDİ

        Yilmaz'ın tehditlerinden korkan Eryılmaz, hastane polisine verdiği ifadede; otomobilde otururken silahlı saldırıya uğradığını ve şüpheliyi daha önce görmediğini söyledi. Ameliyata alınan ve dizine platin yerleştirilen Eryılmaz, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        ŞÜPHELİ BAŞKA SUÇTAN TUTUKLANDI

        Olaydan 1 ay sonra Yilmaz, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınıp, tutuklandı. Eryılmaz, bu sürede cezaevindeki Yilmaz'ın kendisine ve çocuklarına yönelik ölüm tehditlerini aracılar vasıtasıyla sürdürdüğü gerekçesiyle sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu.

        TEHDİT NEDENİYLE ŞİKAYETÇİ OLAMADI

        Eryılmaz'ın paylaşımının ardından polis harekete geçti. İfadesi alınan Eryılmaz, 1 ay önce Yilmaz tarafından otomobilde vurulduğunu ancak kendisini ve çocuklarını öldürmekle tehdit ettiği için şikayetçi olamadığını belirtti. Eryılmaz, Yilmaz hakkında şikayetçi oldu.

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        "AYRILMAK İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM AMA KABUL ETMEK İSTEMEDİ"

        Eryılmaz, yaşadıklarını anlatarak, "Adem Yilmaz, eski eşimin 'ağabey' dediği bir arkadaşıydı. İsmini duydum ama daha önce hiç karşılaşmamıştık. Eşimle geçen yıl boşandıktan bir süre sonra benimle konuşmak istediğini söyledi. Başlarda ağabey-kardeş gibi dertleşmeye başladık.

        "BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

        Evli olduğunu, kendisinin de boşanma aşamasında olduğunu söyledi. Daha sonra bana olan duygularını açıkladı. Bir süre görüştük. Uyuşturucu madde kullandığını ve saplantılı olduğunu görünce ayrılmak istediğimi söyledim ama kabul etmek istemedi" dedi.

        "HER GÜNÜM, ÖLDÜRÜLME KORKUSUYLA GEÇİYOR"

        Olaya dair konuşan Eryılmaz, şikayetçi olduğu Yilmaz için adalet istediğini dile getirerek, "Otomobilde birlikte olmak istediğini tekrar söyledi. Ben de bu teklifini bir kez daha reddettim. Sinirlenince silahını çıkarıp, dizimden vurdu. Sonra da hastaneye bırakıp, kendisinin vurduğunu söylersem beni ve çocuklarımı öldüreceğini söyleyip gitti.

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        "YÜZDE 26 ENGELLİ RAPORU VERİLDİ"

        Ameliyat oldum, dizime platin yerleştirildi ve yüzde 26 engelli raporu verildi. Aparat olmadan yürüyemiyorum. Psikolojik olarak bitik durumdayım. Tehditlerinden korktuğum için polise yaşadıklarımı anlatamadım. Başka suçtan cezaevine girdi ancak tehditlerini sürdürüyor. Bütün hayatımı kararttı.

        "ÖLDÜRÜLME KORKUSUYLA YAŞIYORUM"

        Öldürülme korkusuyla yaşıyorum. Hem beni hem de çocuklarımı tehdit etmeyi sürdürdüğü için, çocuklarımı bir an olsun yanımdan ayırmıyorum. Dışarı çıkmak zorunda kaldığımda, her an birinin saldırısına uğrayacakmış hissi yaşıyorum. Kapının önüne bile çıkmaya korkuyorum; işe gidemiyorum. Can güvenliğimiz yok. Öldürülmek istemiyorum. Cezaevinden bile tehditlerini sürdüğü için sosyal medyadan yardım çağrısında bulundum" diye konuştu.

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